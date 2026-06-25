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Carmen Fúñez (PP) dice que Sánchez salió del debate "peor de lo que entró": ya solo defiende a su familia y a Zapatero

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La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha asegurado hoy que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, salió ayer "peor de lo que entró" en el Parlamento "y ya es decir". En su opinión, ya no defiende ni al PSOE, ni al Gobierno, sino que se defiende a sí mismo, a su familia y a Zapatero.

Así lo ha afirmado hoy en una entrevista en 'La Mirada Crítica', de Telecinco, recogida por Europa Press, donde ha asegurado que las explicaciones del jefe del Ejecutivo no le valen al PP ni a ningún español. "Salió del debate mucho de lo peor de lo que entró y ya es decir", ha exclamado antes de recalcar que Pedro Sánchez no defendió a nadie del PSOE, sino que solo defendió "su interés familiar y a Zapatero" a quien según Fúnez "trató como a alguien de la familia".

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"Ayer vimos a un presidente que ya no defiende a España, ni al Gobierno, ni a su partido, sino a él y su familia", ha remachado.

DEFIENDE LA ALUSIÓN DE FEIJÓO AL PADRE DE PATXI LÓPEZ

Fúnez también ha hecho referencia a las referencias del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al padre del portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, a quien el líder 'popular' se refirió en su discurso para indicar que no le gustaría ver lo que está defendiendo su hijo.

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Patxi López le respondió que tendría que nacer tres veces para poder referirse a su padre. Sin embargo, en opinión de Carmen Fúnez, Feijóo no habló mal del padre de Patxi López y recriminó que desde que éste es presidente del PP, Pedro Sánchez "no ha hecho otra cosa" que atacar a su familia con noticias falsas y ha recriminado que ayer el presidente hiciera referencia a la vivienda de líder popular donde vive un menor de 9 años.

A este respecto, ha apuntado que Feijóo lo que hizo ayer fue recordar que Patxi López fue lehendakari con los votos del PP y el que le dijo a Pedro Sánchez si sabía lo que era una nación. Ahora, ha añadido, ha pasado a decir "yo, con Begoña". Algo que ha servido a la dirigente del PP para decir que el PSOE ha puesto todo al servicio de la familia del presidente del Gobierno.

Al ser preguntada si ha mejorado la relación del PP con Vox, Carmen Fúñez ha explicado que lo que tiene claro su partido es el "interés general de los españoles" y ha recalcado que van a hacer todo lo que sea útil para estos. Al respecto, considera que es "urgente sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa cuanto antes".

"Es nuestro único interés y en la medida que lo permitan las urnas vamos a hacer todo lo posible para que eso ocurra", ha exclamado al tiempo que ha aclarado que no se trata de tener una relación mejor o peor con Vox, sino de defender un Gobierno "fuerte, sólido y estable" y que Feijóo quiere que sea en solitario.

No obstante, ha admitido que hay que esperar a ver qué dicen las urnas cuando se abran y ha concluido afirmando que ayer fue "decepcionante" que Pedro Sánchez no convoque elecciones con la corrupción que le rodea. "Es deseperanzador", ha remachado.

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