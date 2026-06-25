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Hamilton intentará reducir distancias con Antonelli en el cuartel general de Verstappen

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Adrián R. Huber

Madrid, 25 jun (EFE).- El séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari), que ganó hace dos domingos, con 41 años, el primer Gran Premio de Cataluña-Barcelona, intentará reducir diferencias con el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) este fin de semana, en el Gran Premio de Austria. La octava prueba del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Red Bull Ring de Spielberg; el circuito propiedad de la escudería del cuatro veces coronado neerlandés Max Verstappen.

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Hamilton volvió a brillar, elevando a 106 su propio récord histórico de victorias en la Fórmula Uno, al ganar por séptima vez en Montmeló, deshaciendo a su favor la plusmarca de triunfos en la pista de las afueras de la Ciudad Condal que lo unía al otro séptuple campeón del mundo, el alemán Michael Schumacher. Y aprovechando el abandono de Antonelli -con 19 años, el líder más joven de todos los tiempos y que venía de ganar las cinco carreras previas-, Sir Lewis se situó a 41 puntos de los 156 con los que comanda el boloñés.

El espectacular y excéntrico campeón de Stevenage se impuso en el Circuit de Barcelona-Catalunya -sede, durante los 35 años previos, del Gran Premio de España, que a partir de septiembre se disputará en Madrid- por delante de sus compatriotas George Russell -tercero en el Mundial, a 50 puntos de su compañero Antonelli- y Lando Norris (McLaren), que defiende título y es quinto en la general. Con 73 unidades, exactamente dos menos que el otro Ferrari, el del monegasco Charles Leclerc; que, tras accidentarse en Mónaco, también salió sin puntos de la última carrera.

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Ante su apasionada afición, los españoles tampoco lograron puntuar en Montmeló. El madrileño Carlos Sainz (Williams) -decimocuarto en el Mundial, con seis puntos- concluyó duodécimo, mientras que el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) -decimoctavo, con uno- se tuvo que retirar, por un problema de batería y por cuarta vez este año, con un AMR26 muy deficiente.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) -duodécimo en el campeonato, con 16 puntos- acabó octavo, pero fue sancionado con diez segundos por no respetar las banderas amarillas y se clasificó décimo; mientras que el otro hispanohablante, el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), cruzó decimocuarto la meta, logrando su mejor resultado de una temporada que para su equipo es de adaptación a la categoría reina y en la que aún no ha logrado puntuar.

Da la casualidad de que los dos pilotos que acompañaron a Hamilton en el podio de Barcelona, Russell y Norris, son los dos últimos ganadores del Gran Premio de Austria. Una prueba que alcanza su trigésima novena edición y que, después de haberlo hecho por primera vez en Zeltweg -muy cerca del actual circuito-, se disputó en el Österreichring y el A1-Ring, las versiones anteriores del actual Red Bull Ring de Spielberg, al que la F1 regresó, once años después de haberlo hecho la vez anterior, en 2014.

Desde entonces, se ha corrido de forma ininterrumpida en el circuito estirio. De 4.318 metros. Con diez curvas (tres a la izquierda) y una de las vueltas más rápidas del campeonato; en la que no pocas veces se han anulado tiempos de giro por traspasar los límites de pista.

Russell, casi nueve años mayor que un Antonelli que, de buenas a primeras, ha cuestionado el 'teórico' orden interno en Mercedes -escudería que también lidera el Mundial de constructores: con 262 puntos, 72 más que Ferrari- se impuso hace dos años: el día que Sainz, de 31, con cuatro victorias en la división de honor, firmó uno de sus 29 podios en la categoría reina, al acabar tercero.

A Alonso -en una interminable segunda juventud, a poco más de un mes de cumplir 45 años-, con 32 triunfos y 106 podios en la Fórmula Uno, nunca se le ha dado bien del todo Austria, donde su mejor resultado es un quinto.

Colapinto, de 23 años, sólo ha pilotado un F1 una vez en Spielberg: el año pasado, cuando acabó decimoquinto. 'Checo', de 36, seis veces victorioso en la división de honor, logró uno de sus 39 podios al acabar tercero en 2023 -por detrás de 'Mad Max'- en el Red Bull Ring. En el que, pase lo que pase, nada impedirá que Antonelli llegue líder del Mundial una semana más tarde a Silverstone (Gran Bretaña), el 'patio casero' de Hamilton y escenario de otro de sus innumerables récords: el de victoriasen una misma prueba (9) .

En el Gran Premio de Austria nadie iguala las cuatro victorias de Verstappen, que ha ganado cinco veces en el Red Bull Ring, donde también se impuso en 2021: en el Gran Premio de Estiria; con el que ese año y el anterior Spielberg 'dobló' en el Mundial, para confeccionar el calendario de dos temporadas marcadas por la pandemia del covid-19.

En seco, en el bello circuito austriaco, donde los entrenamientos libres arrancan este viernes, se rodará con neumáticos de la gama de compuestos más blanda: los C3 (duros, reconocibles por la raya blanca), los C4 (medios, raya amarilla) y los C5 (blandos, roja).

Los ensayos se completarán el sábado, horas antes de la calificación. En la que todos deberán estar especialmente vigilantes con el tráfico, sobre todo en la primera ronda (Q1); y que ordenará la formación de salida de la carrera del domingo. Prevista a 71 vueltas, para completar un recorrido de 306 kilómetros y medio. EFE

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