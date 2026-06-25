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La nueva vida de Marc Calderó en Londres: su nuevo trabajo en la Cámara de Comercio de España en Reino Unido

El periodista ha decidido poner en pausa su trabajo en la pequeña pantalla española y vivir en Reino Unido con su pareja

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El periodista Marc Calderó en la alfombra naranja previa a la gala de clausura del FesTVal de Vitoria - Gasteiz. (Iñaki Berasaluce / Europa Press).
El periodista Marc Calderó en la alfombra naranja previa a la gala de clausura del FesTVal de Vitoria - Gasteiz. (Iñaki Berasaluce / Europa Press).

Durante años, Marc Calderó ha sido una de las caras más reconocibles de la televisión española. Su paso por formatos de actualidad y entretenimiento le ha permitido consolidarse como uno de los comunicadores más versátiles de la pequeña pantalla. Sin embargo, el periodista catalán ha decidido emprender ahora un camino muy diferente, alejándose temporalmente de los focos para iniciar una nueva etapa profesional en Reino Unido.

El presentador, de 37 años, ha confirmado recientemente que se ha instalado en Londres junto a su pareja, Unai, una decisión que ambos tomaron a comienzos de este año con el objetivo de abrir un nuevo capítulo tanto a nivel personal como laboral.

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La noticia ha sorprendido a muchos de sus seguidores, especialmente porque implica un cambio significativo respecto a la trayectoria que había desarrollado hasta ahora en televisión. Según ha explicado Calderó, se ha incorporado a la Cámara de Comercio de España en Reino Unido, donde desempeña el cargo de responsable de comunicación.

Fue el propio periodista quien compartió la noticia a través de sus redes sociales. “Muchos sabéis que, en enero, Unai y yo decidimos iniciar una nueva etapa personal y profesional en Londres”, explicó. Poco después reveló el puesto que ocupa actualmente: “Estoy muy feliz de anunciar que hace unas semanas me incorporé como Communications Manager de la Spanish Chamber of Commerce in the United Kingdom”.

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Marc Calderó y su pareja (INSTAGRAM).
Marc Calderó y su pareja (INSTAGRAM).

Según detalló, sus nuevas responsabilidades incluyen la coordinación de estrategias comunicativas, la relación con medios de comunicación y la colaboración con empresas españolas asentadas en territorio británico. Además, su labor también le permitirá trabajar estrechamente con la Embajada de España en Reino Unido.

Se trata de un paso importante dentro de una carrera que, aunque siempre ha estado ligada a la comunicación, llevaba tiempo ampliando horizontes más allá de los platós de televisión. Precisamente, una de las preguntas más repetidas tras conocerse la noticia ha sido si esta nueva aventura supone un adiós definitivo a la televisión. Calderó no quiso cerrar ninguna puerta y respondió con cautela a quienes le plantearon esa cuestión. “Muchos me habéis preguntado si esto supone un adiós definitivo a la televisión. La verdad es que nunca sabemos lo que nos depara la vida”, aseguró.

El comunicador explicó que durante los últimos años había ido orientando parte de su actividad profesional hacia ámbitos corporativos e institucionales. “Quienes me conocéis sabéis que llevo años diversificando mi carrera profesional dentro del mundo de la comunicación”, señaló, reconociendo incluso que en algunas ocasiones decidió rechazar propuestas televisivas para centrarse en otros proyectos.

Ana Prada, Marc Calderó y Ruth Lorenzo, durante la primera semifinal del Benidorm Fest 2024. (RTVE)
Ana Prada, Marc Calderó y Ruth Lorenzo, durante la primera semifinal del Benidorm Fest 2024. (RTVE)

Aun así, considera que todo lo aprendido delante de las cámaras sigue siendo una herramienta fundamental en esta nueva etapa. “Toda la experiencia periodística adquirida delante de las cámaras la aplico ahora a mi nuevo reto profesional”, afirmó.

Una carrera consolidada

La trayectoria de Marc Calderó comenzó tras licenciarse en Periodismo en la Universidad Ramon Llull. Sus primeros pasos profesionales estuvieron vinculados a medios locales y a la televisión catalana antes de dar el salto a Mediaset, donde trabajó como reportero para los servicios informativos de Telecinco y Cuatro.

Su popularidad se disparó cuando asumió labores de presentación en el programa Ya es mediodía, espacio que le permitió ganar una gran visibilidad entre los espectadores. Posteriormente inició una nueva etapa en RTVE, donde participó en proyectos como Hablando Claro, El Conquistador y el Benidorm Fest.

Precisamente este último formato ocupa un lugar especial en su carrera. En diversas entrevistas ha recordado la experiencia como uno de los desafíos más importantes que ha afrontado profesionalmente, destacando la magnitud de un evento seguido por millones de espectadores.

A lo largo de los años también ha reflexionado sobre el impacto de la fama. En una entrevista concedida a The New Barcelona Post, reconoció que la popularidad tiene una doble cara. “Hay momentos que es muy agradecido, porque cuando te saludan por la calle ves que tu trabajo gusta”, comentaba. Sin embargo, también admitía que la exposición pública puede resultar complicada cuando invade aspectos más personales de la vida cotidiana.

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