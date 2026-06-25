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Nieve de verano, un arbusto que puede plantarse en casi cualquier época del año

Uno de los puntos fuertes de esta especie es su capacidad de propagación y su facilidad de cuidado

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Un jardín con nieve de verano
La planta más famosa para el verano. (Imagen Ilustrativa de Infobae)

La canastilla de plata, también conocida como cerastio o nieve de verano, se ha convertido en una de las plantas más apreciadas para quienes desean un jardín con floración abundante y resistente prácticamente durante todo el año. Esta especie, cuyo nombre científico es Cerastium tomentosum, destaca por su capacidad de adaptarse a diferentes condiciones climáticas y por la belleza que aporta a los espacios exteriores, gracias a una alfombra densa de flores blancas que resplandecen sobre su follaje grisáceo.

Originaria de Europa y perteneciente a la familia Caryophyllaceae, la canastilla de plata apenas alcanza los 20 centímetros de altura, pero su porte rastrero y su vigor la convierten en una opción ideal para cubrir superficies amplias. Sus tallos se extienden sobre el terreno, cubiertos de hojas pequeñas, persistentes y lanosas, de un característico tono verde grisáceo que resalta aún más durante la floración. Las flores, estrelladas y blancas, se disponen por encima del follaje y suelen aparecer desde el invierno hasta la primavera, aunque la época exacta depende del momento de siembra.

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La versatilidad de la nieve de verano permite sembrarla en cualquier momento del año, una ventaja significativa respecto a otras especies que requieren periodos específicos para su desarrollo óptimo. Además, su rusticidad la hace especialmente útil en terrenos secos, arenosos o incluso en rocallas, donde otras plantas suelen fracasar. Por estas razones, es frecuente verla como sustituto del césped en áreas donde el riego es limitado o el suelo presenta dificultades para el crecimiento de especies más exigentes.

Características, cuidados y usos de la planta

La estructura de la canastilla de plata está compuesta por tallos rastreros que forman una alfombra uniforme cuando se plantan cuatro unidades por cada metro cuadrado. Esta densidad asegura una cobertura rápida y eficaz, ideal para borduras, taludes, entre piedras de jardines rocosos o en suelos que necesitan estabilización. El follaje, persistente durante todo el año, ofrece color y textura incluso fuera de la época de floración.

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De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

El cerastio prefiere ubicaciones a pleno sol, donde puede desarrollar su máximo potencial. Requiere suelos calcáreos, arenosos y con excelente drenaje, ya que la humedad excesiva puede afectar el desarrollo y la salud de la planta. Aunque soporta largos periodos de sequía, durante el verano es recomendable proporcionarle algún riego ocasional para evitar la pérdida total del follaje hasta la llegada del otoño.

Uno de los puntos fuertes de esta especie es su capacidad de propagación y su facilidad de cuidado. La reproducción puede realizarse mediante siembra directa de semillas o a través de manojos de esquejes que se colocan sobre el terreno, preferiblemente a finales de invierno o principios de otoño. La época de siembra abarca desde el invierno hasta el verano, siempre que la temperatura de germinación se mantenga entre 18 y 22 ℃. En condiciones óptimas, la germinación ocurre en un periodo de dos a tres semanas.

El mantenimiento de la nieve de verano es sencillo: basta con recortar periódicamente las matas para evitar la formación de calvas y mantener el aspecto compacto y saludable de la alfombra vegetal. Esta operación favorece la regeneración de brotes y prolonga la vida útil de la planta en el jardín. Gracias a su resistencia y bajo requerimiento hídrico, resulta una opción sostenible y decorativa para quienes buscan minimizar el consumo de agua y mantener la estética de sus espacios verdes durante todo el año.

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