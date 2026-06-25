La Bolsa española sube un 0,07 % mientras se reaviva el entusiasmo por las tecnológicas

Madrid, 25 jun (EFE).- La Bolsa española ha abierto este jueves con una leve subida del 0,07 %, en una jornada de recuperación de los valores tecnológicos, apoyados en los resultados de Micron, y en la que el precio del crudo brent cae hasta los 72 dólares, niveles previos a la guerra en Irán.

En la apertura de la sesión, el IBEX 35, el principal selectivo nacional, sube ese 0,07 %, hasta los 19.403,7 puntos, y acumula unas ganancias en lo que va de año del 12,15 %.

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En la jornada de hoy, en la que los futuros del tecnológico Nasdaq adelantan subidas del 2 % en Wall Street, el mercado también estará pendiente de la publicación del índice de precios del consumo personal (PCE), la variable de precios más seguida por la Reserva Federal (Fed). EFE

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