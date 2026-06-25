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La Bolsa española sube un 0,07 % mientras se reaviva el entusiasmo por las tecnológicas

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Madrid, 25 jun (EFE).- La Bolsa española ha abierto este jueves con una leve subida del 0,07 %, en una jornada de recuperación de los valores tecnológicos, apoyados en los resultados de Micron, y en la que el precio del crudo brent cae hasta los 72 dólares, niveles previos a la guerra en Irán.

En la apertura de la sesión, el IBEX 35, el principal selectivo nacional, sube ese 0,07 %, hasta los 19.403,7 puntos, y acumula unas ganancias en lo que va de año del 12,15 %.

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En la jornada de hoy, en la que los futuros del tecnológico Nasdaq adelantan subidas del 2 % en Wall Street, el mercado también estará pendiente de la publicación del índice de precios del consumo personal (PCE), la variable de precios más seguida por la Reserva Federal (Fed). EFE

(Foto) (Vídeo)

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