Las vacaciones de lujo del príncipe Andrés en medio de la polémica: jet privado, chef personal y una exclusiva finca en Francia

En la imagen, el príncipe Andrés de Inglaterra. EFE/Andy Rain/Archivo

El expríncipe Andrés vuelve a estar en el centro de todas las miradas. Esta vez no tiene que ver con su vida privada, sino por la lujosas vacaciones que habría disfrutado en Francia invitado por un multimillonario empresario. Jet privado, chef personal y una exclusiva finca ecuestre han sido algunos de los ingredientes de unos días de asueto que ya están dando mucho que hablar.

La visita tuvo lugar a finales de mayo y habría sido organizada por el empresario Mohammad A. Baker, una de las figuras más influyentes del mundo empresarial en Emiratos Árabes Unidos. Para la ocasión, Andrés no tuvo que preocuparse por nada. Desde el transporte hasta el alojamiento, todo estaba preparado para que ‘disfrutara’ de unos días lejos de la presión mediática que le acompaña desde hace años.

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No es ningún secreto que el príncipe siente una auténtica pasión por los caballos. Por eso, el destino elegido parecía hecho a su medida: una exclusiva finca ecuestre situada en la región francesa de Bretaña, muy cerca de Saint-Malo y de las espectaculares costas del Atlántico.

Caballos, tranquilidad y todas las comodidades imaginables

La propiedad en la que se alojó el duque de York está especializada en la cría y el cuidado de caballos de pura sangre. Rodeada de naturaleza y alejada de las miradas indiscretas, ofrece el entorno ideal para quienes buscan privacidad sin renunciar a las comodidades propias de una estancia de alto nivel.

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Durante varios días, Andrés habría disfrutado de largos paseos a caballo junto a su anfitrión. Las imágenes de playas infinitas y paisajes salvajes de la costa bretona encajan perfectamente con una de las grandes aficiones del príncipe, que desde joven ha estado muy vinculado al mundo ecuestre.

El príncipe Andrés en una imagen de archivo. (Jordan Pettitt/Pool vía REUTERS)

Pero los caballos no fueron el único lujo de la escapada. Según las informaciones publicadas, el príncipe también contó con un chef privado encargado de elaborar menús exclusivos durante toda su estancia. Un detalle que refleja el elevado nivel de confort con el que transcurrieron estas vacaciones.

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La vivienda en la que se hospedó tampoco pasó desapercibida. Situada dentro de la finca, la residencia ofrecía la máxima privacidad, algo especialmente valioso para un personaje como Andrés. Lejos de fotógrafos y curiosos, pudo disfrutar de unos días de tranquilidad en compañía de su círculo más cercano.

Sin embargo, más allá de las imágenes de descanso y desconexión, el viaje ha vuelto a despertar el debate sobre las relaciones personales del expríncipe con destacados empresarios internacionales. A lo largo de los años, sus contactos en los círculos económicos y financieros han sido objeto de atención por parte de la prensa británica.

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El exduque de York, el príncipe Andrés, enfrenta a la justicia tras ser arrestado. La operación se produce después de la publicación de documentos que lo vinculan con la red de Jeffrey Epstein y sugieren que pudo compartir información sensible del gobierno británico.

Aunque ya no desempeña funciones oficiales dentro de la monarquía británica, sigue siendo una figura que despierta un enorme interés mediático tanto dentro como fuera del Reino Unido.

No sorprende, por tanto, que esta escapada haya despertado una nueva oleada de comentarios en Reino Unido. Mientras algunos la ven como unas simples vacaciones entre amigos en un entorno privilegiado, otros consideran inevitable asociar estas imágenes de exclusividad con el complejo historial que ha acompañado al expríncipe Andrés durante los últimos años. El jet privado, la estancia en una espectacular finca ecuestre y los cuidados de un chef personal han vuelto a situarle en el centro del debate.

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Lo cierto es que, pese a haberse alejado de la primera línea de la familia real británica, el que fuera duque de York sigue teniendo acceso a círculos de gran influencia y a experiencias al alcance de muy pocos. Esta última escapada a la costa francesa es una prueba más de que, lejos de desaparecer del foco público, Andrés continúa protagonizando titulares. Y mientras las controversias siguen persiguiéndole, él parece haber encontrado refugio, al menos por unos días, entre caballos, paisajes atlánticos y una vida marcada por los privilegios.