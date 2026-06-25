El INE confirma que la economía creció un 0,6 % el primer trimestre, dos décimas menos

Madrid, 25 jun (EFE).- El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este jueves que la economía española creció un 0,6 % en el primer trimestre del año, dos décimas menos que en los tres meses previos, frenada por la moderación del consumo de los hogares y la inversión empresarial, así como por la caída de las exportaciones.

La demanda nacional (consumo e inversión) aportó 0,5 puntos del crecimiento registrado en el primer trimestre, en tanto que la demanda exterior (exportaciones e importaciones) contribuyó con 0,1 puntos.

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En el trimestre del estallido de la guerra en Irán, el aumento del consumo de los hogares se moderó tres décimas, hasta el 0,6 %, y el avance de la inversión empresarial se frenó cuatro décimas, al 0,5 %, en tanto que las exportaciones cayeron un 0,6 % y las importaciones se redujeron un 1 %, en línea con el menor dinamismo de la demanda interna. EFE

(Infografía)