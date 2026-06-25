Un turista de 74 años muere atropellado en un paso de cebra en Salou (Tarragona)

Tarragona, 25 jun (EFE). Un turista de 74 años murió el martes en Salou (Tarragona) tras ser atropellado, sobre las 14:00 horas, por un coche cuando cruzaba un paso de cebra en la avenida Joan Fuster, cerca de la estación de tren de Salou-PortAventura.

Según ha explicado este jueves la Policía Local de Salou a EFE, el impacto le causó “heridas de máxima gravedad” y, pese a que fue atendido por los servicios sanitarios de emergencias, falleció en el lugar del accidente. La víctima era un turista extranjero que se alojaba en un hotel de la zona.

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La conductora, que reside en Salou, dio negativo en alcohol y drogas y está investigada por un presunto delito de homicidio por imprudencia.

La Policía Local de Salou mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del atropello. EFE

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