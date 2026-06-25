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Davidovich: "Sé que estoy con mucha confianza, pero el viernes será un partido durísimo"

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Santa Ponça (Calvià), 25 jun (EFE).- El tenista español Alejandro Davidovich confesó sentirse "con mucha confianza" tras superar al búlgaro Grigor Dimitrov por un doble 6-3, en los cuartos de final del torneo de Mallorca, de categoría 250 que se disputa sobre hierba, y espera un partido "durísimo" contra el húngaro Fabian Marozsan en semifinales.

"Obviamente estoy a buen nivel, sé que estoy con mucha confianza pero mañana es un partido durísimo, Marozsan es un jugador muy agresivo y sé que me lo pondrá muy difícil", comentó de cara al choque de este viernes.

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"Hemos hecho un bloque muy bueno después de Roland Garros. Era lo que necesitaba yo también, un reseteo mental y físico y es lo que me está ayudando a nivel mental y físico", declaró sobre la mejoría física reflejada en la pista del Mallorca Country Club.

Respecto a su adaptación a la hierba: "Al final me adapto muy bien, pero no tengo resultados en hierba. Si se me diese bien tendría alguna final y aún no la tengo", insinuó. EFE

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