La 'marea naranja' llega ahora a Kansas City

Kansas City (Estados Unidos), 25 jun (EFE).- La 'marea naranja' llegó este jueves a la ciudad de Kansas City. Tras decir presente en Houston, miles de hinchas de Países Bajos viajaron unos mil kilómetros para acompañar a los de Ronald Koeman en el juego frente a la selección de Túnez.

Cerca del mediodía, se reunieron en el centro de la ciudad y llevaron a cabo una fiesta repleta de color.

No faltaron banderas, gorros, trajes, balones y humo de colores. Tampoco camisetas de ídolos de la actualidad como Denzel Dumfiries, Frankie De Jong y Virgil Van Dijk o del pasado como Ruud Van Nistelrooy y Robin Van Persie.

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Un grupo de hinchas lideró la fiesta desde dos autobuses que estuvieron aparcados por un rato y luego comenzaron lentamente su marcha hacia el estadio.

Detrás de ellos, miles de seguidores de Países Bajos caminaron hacia el estadio bailando al ritmo de la música.

A las 18:00 hora local (23:00 GMT), la selección de Koeman se medirá ante Túnez en uno de los juegos que cerrarán el Grupo F de la Copa del Mundo 2026.

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Disputadas dos fechas, Países Bajos y Japón suman cuatro puntos cada uno, mientras que Suecia tiene tres y Túnez -ya eliminado- no suma ninguna unidad.

De acuerdo con esto, los europeos buscarán una victoria y una importante diferencia de goles para poder quedar por arriba de los dirigidos por Hajime Moriyasu, con quienes empató a dos en el primer juego del grupo.

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Este miércoles, durante una conferencia de prensa, apuntó que su equipo debía estar preparado para el desafío y aseguró que lo estaba.

"Estamos listos para un partido difícil, porque si el equipo juega dos partidos con dos derrotas y tiene un seleccionador nuevo quiere cerrar bien este torneo. Seguro que lo quieren hacer con un resultado diferente al de los primeros dos partidos", dijo.

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"Estoy esperando una reacción de parte de ellos. Por eso tenemos que estar preparados y lo estamos", añadió el técnico neerlandés.

Koeman no negó que a primera vista Países Bajos es favorito por el rendimiento mostrado hasta el momento y agregó que lo que debe hacer su equipo es "seguir demostrando".

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"Hay que concentrarse en la victoria. Nos encantaría salir primeros en el grupo", dijo el seleccionador, quien apuntó que lo más importante será lo que suceda en el juego de Kansas City, aunque a la misma hora se juegue el Japón-Suecia.

En busca del primer puesto, los de Koeman jugarán alentados por miles de hinchas que llegaron a una ciudad que a lo largo del Mundial recibió a hinchadas como las de Argentina, Cuzarao y Ecuador y a la que ya comenzaron a arribar seguidores de Argelia y Austria para el partido que estos equipos disputarán el sábado. EFE

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