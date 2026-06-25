La Federación Estatal LGTBI+ celebra la penalización de las 'terapias de conversión'

Madrid, 25 jun (EFE).- La Federación Estatal FELGTBI+ ha celebrado este jueves la aprobación por mayoría absoluta en el Congreso de la reforma del Código Penal para penalizar las llamadas 'terapias de conversión', que ahora inicia su trámite en el Senado.

La presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias, ha considerado que "esta ley supone un paso más en la protección de la dignidad y la integridad de las personas LGTBI+", aunque ha señalado que el colectivo está "lejos de alcanzar la igualdad real", según un comunicado de prensa del colectivo.

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El texto aprobado este jueves propone castigar "con pena de prisión de seis meses a dos años, y multa de ocho a veinticuatro meses, al que aplique o practique sobre una persona, aun con su consentimiento o el de su representante legal, actos, métodos, programas, técnicas o procedimientos de aversión o conversión".

Hasta el momento, esas prácticas, que ya estaban prohibidas, se sancionaban con multas de 10.001 a 150.000 euros como infracción administrativa muy grave en la ley trans, pero no figuraban como delito en el Código Penal.

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"Esta reforma del Código Penal es fundamental porque muchas organizaciones que impulsan estas prácticas cuentan con el apoyo financiero de fundaciones privadas, redes internacionales integristas o estructuras eclesiales. Se ha visto que abonaban la multa y continuaban con su actividad pero con la nueva ley confiamos en que ninguna forma de tortura disfrazada de terapia vuelva a quedar impune", añade Iglesias.

Las 'pseudoterapias de conversión' pretenden cambiar, reprimir o eliminar la orientación sexual, identidad o expresión de género de las personas y están consideradas por la ONU como tortura, según explica el comunicado.

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"Hoy sembramos una semilla de reparación para todas esas personas que han sido víctimas de la tortura que suponen las mal llamadas terapias de conversión. Esperamos recoger sus frutos en forma de erradicación definitiva de unas prácticas que atentan contra la libertad de un colectivo históricamente agredido y perseguido únicamente por ser y existir fuera de la normatividad", ha denunciado la dirigente de la Federación Estatal.

Y añade que "una sociedad que presume de abanderar la igualdad y la diversidad no puede mirar hacia otro lado", sobre todo en un contexto en el que esas prácticas intentan silenciar al colectivo y devolverlo "a los márgenes".

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Este colectivo insiste, en vísperas de la celebración del Orgullo 2026, "que es más necesario que nunca salir a las calles". EFE