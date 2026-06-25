Una monja explica cómo era su vida antes de dedicarse a Dios: “Cogía el coche, salía a la carretera y a correr y a fumar”

La hermana Leo habla sobre su vicio con el tabaco (Se Buscan Rebeldes)

La hermana Leo, integrante de las Hermanitas de los Pobres, ha compartido en el pódcast católico ‘Se Buscan Rebeldes’ el proceso que la llevó a abandonar el consumo de tabaco, un hábito que durante años utilizó como refugio ante la ansiedad y el malestar. La monja ha explicado que su vida dio un giro inesperado tras un momento de crisis personal.

Durante años, su relación con el tabaco estuvo marcada por episodios de desahogo emocional. “Cuando yo me enfadaba o estaba así muy mal, como ya tenía carnet, pues cogía el coche, salía a la carretera y a correr y a fumar con música muy fuerte”. En esos momentos donde “corría muchísimo” no pensaba: “Iba fumando y corriendo para estrellarme. Y no sé cómo ni por dónde ni nada”.

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El punto de inflexión, según narra la hermana Leo, llegó una tarde en la puerta del convento, después de uno de esos episodios. “Yo sé que me llevó el Señor, pero a las cinco de la tarde estaba en la puerta del convento, apoyada en mi coche, fuera fumándome un cigarro", relata para el podcast. Poco después, como relata la monja, “tocaron las campanas del santuario de la Fuente Santa, que está muy cerca nuestra, y dije: ‘son las cinco, ya que estoy aquí, voy a entrar’”, recuerda. Y así fue, al entrar, “estuve tres horas llorando, sin parar de llorar”, algo que cambió el rumbo de su vida.

“Mi vida era un desastre”

En ese momento, la religiosa recuerda que “empecé a desahogarme por mi amiga, por mi vida, no tenía sentido. No le veía sentido a nada”. De hecho, se preguntaba: “Dios, ¿quién era y a qué se dedicaba?“. Asimismo, en ese instante de reproche, “hablé muy mal de Dios, muy mal de todo lo que me habían transmitido mis padres, muy mal de todo. Mi vida era un desastre”, resume Leo. Y es que “lo único que quería era que se acabara” el dolor.

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La hermana Leo habla de su entrada a las Hermanitas de los Pobres (Se Buscan Rebeldes)

La hermana de las Hermanitas de los Pobres resalta que durante todo ese tiempo, dos religiosas la acompañaron en silencio en aquel episodio. “Ellas me miraban con muchísimo cariño”. Sin embargo, “ahora lo pienso y digo: ‘Estarían flipando’, porque es que decía de todo”, ha añadido.

¿Por qué decidió dejar de fumar?

El tabaco, que durante años formó parte de su rutina, dejó de tener espacio en su vida por una decisión consciente y reiterada. Ante la incógnita sobre por qué ya no fuma, la religiosa es tajante: “Ya no fumo, pero no porque no me guste”. Al final, “siempre digo que para mí el tabaco es una renuncia diaria porque yo fumaría”, asegura.

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Pese a su gusto por el tabaco, “sé que no es bueno, que va contra la vida, pero me gusta. Pero renuncié a él por amor. Un amor mayor”, ha explicado en el pódcast. Además, “es verdad que con el tiempo me he ido dando cuenta de que no sería coherente mantener un vicio si soy pobre”, afirma. Y es que, como reitera Leo: “No tiene ningún sentido mantener un vicio si soy pobre. No puede ser que esté a favor de la vida si me la estoy quitando la mía”.

Aun así, su rechazo, como menciona, es diario: “Cada día renuncio a no fumar”. De hecho, “cuando alguien se enciende un cigarro, el olor me encanta”, confiesa la monja. Pero, para Leo, la decisión de dejar el tabaco se sostiene por una convicción profundamente personal. “Renuncio por algo más grande. Renuncio por él y me merece la pena”, concluye.

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