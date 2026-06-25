España

Una monja explica cómo era su vida antes de dedicarse a Dios: “Cogía el coche, salía a la carretera y a correr y a fumar”

La hermana Leo ha relatado en el podcast de ‘Se buscan rebeldes’ el motivo por el que ha dejado de fumar

Guardar
Google icon
La hermana Leo habla sobre su vicio con el tabaco (Se Buscan Rebeldes)
La hermana Leo habla sobre su vicio con el tabaco (Se Buscan Rebeldes)

La hermana Leo, integrante de las Hermanitas de los Pobres, ha compartido en el pódcast católico ‘Se Buscan Rebeldes’ el proceso que la llevó a abandonar el consumo de tabaco, un hábito que durante años utilizó como refugio ante la ansiedad y el malestar. La monja ha explicado que su vida dio un giro inesperado tras un momento de crisis personal.

Durante años, su relación con el tabaco estuvo marcada por episodios de desahogo emocional. “Cuando yo me enfadaba o estaba así muy mal, como ya tenía carnet, pues cogía el coche, salía a la carretera y a correr y a fumar con música muy fuerte”. En esos momentos donde “corría muchísimo” no pensaba: “Iba fumando y corriendo para estrellarme. Y no sé cómo ni por dónde ni nada”.

PUBLICIDAD

El punto de inflexión, según narra la hermana Leo, llegó una tarde en la puerta del convento, después de uno de esos episodios. “Yo sé que me llevó el Señor, pero a las cinco de la tarde estaba en la puerta del convento, apoyada en mi coche, fuera fumándome un cigarro", relata para el podcast. Poco después, como relata la monja, “tocaron las campanas del santuario de la Fuente Santa, que está muy cerca nuestra, y dije: ‘son las cinco, ya que estoy aquí, voy a entrar’”, recuerda. Y así fue, al entrar, “estuve tres horas llorando, sin parar de llorar”, algo que cambió el rumbo de su vida.

“Mi vida era un desastre”

En ese momento, la religiosa recuerda que “empecé a desahogarme por mi amiga, por mi vida, no tenía sentido. No le veía sentido a nada”. De hecho, se preguntaba: “Dios, ¿quién era y a qué se dedicaba?“. Asimismo, en ese instante de reproche, “hablé muy mal de Dios, muy mal de todo lo que me habían transmitido mis padres, muy mal de todo. Mi vida era un desastre”, resume Leo. Y es que “lo único que quería era que se acabara” el dolor.

PUBLICIDAD

La hermana Leo habla de su entrada a las Hermanitas de los Pobres (Se Buscan Rebeldes)
La hermana Leo habla de su entrada a las Hermanitas de los Pobres (Se Buscan Rebeldes)

La hermana de las Hermanitas de los Pobres resalta que durante todo ese tiempo, dos religiosas la acompañaron en silencio en aquel episodio. “Ellas me miraban con muchísimo cariño”. Sin embargo, “ahora lo pienso y digo: ‘Estarían flipando’, porque es que decía de todo”, ha añadido.

¿Por qué decidió dejar de fumar?

El tabaco, que durante años formó parte de su rutina, dejó de tener espacio en su vida por una decisión consciente y reiterada. Ante la incógnita sobre por qué ya no fuma, la religiosa es tajante: “Ya no fumo, pero no porque no me guste”. Al final, “siempre digo que para mí el tabaco es una renuncia diaria porque yo fumaría”, asegura.

Pese a su gusto por el tabaco, “sé que no es bueno, que va contra la vida, pero me gusta. Pero renuncié a él por amor. Un amor mayor”, ha explicado en el pódcast. Además, “es verdad que con el tiempo me he ido dando cuenta de que no sería coherente mantener un vicio si soy pobre”, afirma. Y es que, como reitera Leo: “No tiene ningún sentido mantener un vicio si soy pobre. No puede ser que esté a favor de la vida si me la estoy quitando la mía”.

Aun así, su rechazo, como menciona, es diario: “Cada día renuncio a no fumar”. De hecho, “cuando alguien se enciende un cigarro, el olor me encanta”, confiesa la monja. Pero, para Leo, la decisión de dejar el tabaco se sostiene por una convicción profundamente personal. “Renuncio por algo más grande. Renuncio por él y me merece la pena”, concluye.

Temas Relacionados

ReligiónReligión católicaRedes SocialesEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Avance de ‘La Promesa’ del viernes 26 de junio: el nacimiento del hijo de María Fernández da un giro dramático y mantiene en vilo al palacio

Tras la emotiva boda de Lope y Vera, la felicidad se transforma en angustia cuando María se pone de parto antes de llegar al médico y el estado del bebé provoca momentos de máxima tensión

Avance de ‘La Promesa’ del viernes 26 de junio: el nacimiento del hijo de María Fernández da un giro dramático y mantiene en vilo al palacio

Quién está detrás del mayor fabricante de quesos de España que nutre a Mercadona: una empresa familiar que factura más de 665 millones

Nacida en Valladolid, en 1984, Entrepinares produce 100 millones de kilos de quesos y 35 millones de kilos de derivados lácteos al año

Quién está detrás del mayor fabricante de quesos de España que nutre a Mercadona: una empresa familiar que factura más de 665 millones

Navarra declara la guerra a la especulación sobre vivienda: las VPO no podrán venderse nunca y estrecha el cerco a grandes propietarios

El Parlamento aprueba una reforma que extiende la protección indefinida de las viviendas sociales destinadas al alquiler y evita que más de 2.200 casas pasen al mercado libre en las próximas décadas

Navarra declara la guerra a la especulación sobre vivienda: las VPO no podrán venderse nunca y estrecha el cerco a grandes propietarios

La experiencia traumática de Pastora Soler con su exrepresentante, que también llevó a Rocío Jurado y Lola Flores: “Siempre me veía gorda, me pasó factura”

La cantante relató en sus memorias los distintos episodios vividos con Luis Sanz durante 10 años

La experiencia traumática de Pastora Soler con su exrepresentante, que también llevó a Rocío Jurado y Lola Flores: “Siempre me veía gorda, me pasó factura”

Las rebajas llegan a la vivienda: los vendedores recortan hasta 70.000 euros el precio de sus casas para encontrar comprador

Uno de cada siete anuncios de venta redujo su precio en el primer trimestre de 2026 y Palma, Madrid y Barcelona lideran los mayores descuentos

Las rebajas llegan a la vivienda: los vendedores recortan hasta 70.000 euros el precio de sus casas para encontrar comprador
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España confirma que hay al menos 68 españoles sin localizar tras los terremotos en Venezuela: más de 147.000 viven en el país

España confirma que hay al menos 68 españoles sin localizar tras los terremotos en Venezuela: más de 147.000 viven en el país

Qué significa la extraña señal con un gran punto rojo que puede sacarte de un atasco y que muchos conductores no saben interpretar

Los empresarios venezolanos que transfirieron más de un millón de euros al entorno de Zapatero también recurrieron a él para conseguir la nacionalidad española

Ayuso tacha de “caradura” y “sinvergüenza” a Sánchez tras sus ataques a su pareja, González Amador: “Volví a recordar que me gusta mucho la fruta”

El Congreso aprueba castigar con pena de prisión las terapias de conversión con la abstención del PP y el ‘no’ Vox

ECONOMÍA

Quién está detrás del mayor fabricante de quesos de España que nutre a Mercadona: una empresa familiar que factura más de 665 millones

Quién está detrás del mayor fabricante de quesos de España que nutre a Mercadona: una empresa familiar que factura más de 665 millones

Navarra declara la guerra a la especulación sobre vivienda: las VPO no podrán venderse nunca y estrecha el cerco a grandes propietarios

Las rebajas llegan a la vivienda: los vendedores recortan hasta 70.000 euros el precio de sus casas para encontrar comprador

La propuesta que podría cambiar tu jubilación: inscripción automática en planes de pensiones para millones de trabajadores

Esto es lo que dice la ley sobre si el casero puede prohibir o controlar las visitas del inquilino

DEPORTES

“Mi religión me guía y tengo que ser fiel a mis convicciones”: Spence habla sobre por qué no dio la mano a Thomas Partey en el Inglaterra-Ghana

“Mi religión me guía y tengo que ser fiel a mis convicciones”: Spence habla sobre por qué no dio la mano a Thomas Partey en el Inglaterra-Ghana

Curazao - Costa de Marfil en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo E y última hora del partido

Alexia Putellas, a salvo en Caracas tras el doble terremoto en Venezuela: “Mi familia y yo estamos bien”

Tahith Chong, el único jugador de Curazao nacido en el país que quiere seguir haciendo historia en el Mundial 2026

Canobbio, el jugador que fue apartado por una polémica con Bielsa y que tiene la fórmula para ganar a España: “Se le gana poniendo el pecho a las balas”