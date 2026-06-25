Avance de ‘La Promesa’ del viernes 26 de junio: el nacimiento del hijo de María Fernández da un giro dramático y mantiene en vilo al palacio

'La Promesa': Alonso asiste el parto de María Fernández. (RTVE)

La semana ha estado cargada de emociones para los habitantes de La Promesa, pero nadie podía imaginar que los acontecimientos terminarían desembocando en uno de los momentos más tensos y dramáticos de los últimos capítulos. Después de días marcados por las reconciliaciones, las confesiones y una boda muy esperada, el viernes llegará con una situación límite que pondrá a prueba a varios de los protagonistas.

Los primeros capítulos de la semana han estado protagonizados por la felicidad de Lope y Vera. Tras superar los obstáculos que amenazaron su relación, el cocinero decidió dar el paso definitivo y pedirle matrimonio a la joven. Una propuesta que Vera aceptó sin dudar, convencida de que ambos merecen una nueva oportunidad para construir juntos el futuro con el que siempre han soñado.

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La noticia fue recibida con enorme entusiasmo por el resto del servicio. Todos se implicaron en los preparativos de una boda que se convirtió en uno de los acontecimientos más emotivos vividos recientemente en el palacio. Incluso María Fernández, a pesar de su delicado estado de salud, quiso formar parte de la celebración y animó a los novios a no retrasar más su enlace.

'La Promesa': El 'Sí, quiero' de Lope y Vera. (RTVE)

Mientras tanto, otras tramas han seguido avanzando. Manuel ha intentado evitar por todos los medios la marcha de Ciro y Julieta, consciente de la importancia que ambos tienen para él. Paralelamente, Curro y Ángela han continuado debatiendo sobre su futuro, enfrentándose a nuevas dudas cuando parecía que sus planes estaban completamente decididos.

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Otro de los momentos más impactantes de la semana llegó de la mano de Pía. Incapaz de seguir guardando silencio, decidió compartir con Ricardo una información que llevaba demasiado tiempo ocultando. Una confesión relacionada con la muerte de Jana que amenaza con reabrir heridas y provocar importantes consecuencias dentro del palacio.

El parto de María Fernández lo cambia todo

Sin embargo, el verdadero terremoto emocional llegará en los últimos capítulos de la semana. Cuando parecía que la atención estaba centrada en las consecuencias de la boda de Lope y Vera y en las diferentes crisis que atraviesan varios personajes, María Fernández se convertirá en la gran protagonista.

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'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Preocupado por su estado, Alonso decidirá acompañarla para que pueda recibir atención médica. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que, durante el trayecto, la joven comienza a encontrarse mal y las contracciones se vuelven cada vez más intensas.

La situación se complica rápidamente y ambos comprenden que no lograrán llegar a tiempo a su destino. Sin posibilidad de recibir ayuda inmediata, María entra en trabajo de parto en unas circunstancias tan inesperadas como angustiosas.

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El capítulo del viernes mostrará a un Alonso completamente desbordado intentando ayudar a la doncella en uno de los momentos más importantes y delicados de su vida. Los nervios se apoderarán de ambos mientras luchan contrarreloj para que el nacimiento se produzca sin complicaciones.

Tras unos instantes de enorme tensión, el bebé finalmente llega al mundo. Todo apunta a que el sufrimiento ha terminado y que madre e hijo están a salvo. Sin embargo, la alegría dura apenas unos segundos.

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'La Promesa': Avance semanal del 22 al 26 de junio. (RTVE)

La preocupación se instala en el palacio

El nacimiento del pequeño da paso inmediatamente a una inquietante escena que dejará a los espectadores con el corazón en un puño. El recién nacido no rompe a llorar tras el parto, provocando una enorme preocupación entre quienes presencian el momento.

La falta de reacción del bebé transforma la felicidad inicial en auténtica angustia. Alonso teme que algo haya salido mal y la incertidumbre se convierte en la gran protagonista del episodio.

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'La Promesa': Alguien ve besarse a Martina y Adriano. (RTVE)

Mientras tanto, en el palacio continúan desarrollándose otras historias importantes. Curro y Ángela intentarán acercar posturas tras sus recientes desencuentros, Teresa y Ricardo recuperarán antiguas responsabilidades y Martina y Adriano seguirán lidiando con las consecuencias de haber traicionado a Jacobo.