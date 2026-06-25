Todo a punto para inaugurar el Grec, en su 50 aniversario, con 'L'òpera de tres rals'

Barcelona, 25 jun (EFE).- En pleno proceso de ensayos, el equipo que inaugurará el próximo día 29 el Grec Festival, en su cincuenta aniversario, está ya a punto y con "sensaciones buenísimas" para ofrecer una nueva versión de 'L'òpera de tres rals', de Bertolt Brecht y Kurt Weill, con dirección escénica de la gallega Marta Pazos y la musical de Dani Espasa.

Marta Pazos, junto a Dani Espasa, y los actores Nao Albet, Marta Bernal, Miriam Moukhles y Eduard Farelo, ha hablado la tarde de este jueves de la obra, traducida al catalán por Marc Rosich, considerada un clásico del repertorio, una pieza fundamental del teatro musical del siglo XX, en la que se combina sátira, crítica social y música para cargar contra el capitalismo y cuestionar las lógicas de poder.

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'L'òpera de tres rals' se estrenó en Berlín en el período de entreguerras, ambientada en un Londres marginal y con tensiones sociales, con un personaje protagonista, Mackie el Navaja, que da título al famoso tema musical 'Balada de Mackie el Navaja'.

El espectáculo, de unas tres horas de duración y que arrancará a las 21:00 horas del lunes en el Teatre Grec, también será la obra inaugural de la temporada del Teatre Lliure, que, igual que el festival, sopla sus primeras cincuenta velas.

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Marta Pazos, sintiéndose "muy honrada" por poder dirigir esta obra en el arranque del festival, no ha obviado que va a llevar su impronta, como ocurre con todos sus espectáculos, en los que el color tiene su protagonismo, y hay un punto de contacto con las inquietudes actuales.

Sintiendo una "responsabilidad muy grande" por lo que supone de "conexión" con un legado teatral de más de cincuenta años, que en 1976 tenía que ver con "la voluntad de cambiar las cosas", también se siente responsable respecto a los que seguirán en el teatro en un "tiempo futuro".

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Sólo ha tenido buenas palabras para los actores que forman el elenco, así como hacia el músico Dani Espasa, con quien tuvo, ha dicho, "un flechazo a primera vista".

"Lo más importante que me llevaré -ha confesado- es un grupo de amigos, una familia para toda la vida. Está siendo muy especial. Es uno de los proyectos de mi carrera que hacen como de llave a nivel emocional y personal. Vengo con el corazón lleno a reventar y saboreando mucho cada día".

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También ha dicho haber conectado con la cultura catalana y haberse sentido "muy arropada, muy libre" y ha agradecido a la dirección del festival que la orquesta pueda utilizar el foso para tocar, algo que no ocurría en el Teatre Grec desde hace muchos años.

Para Dani Espasa, que en el año 2002 formaba parte de la Orquestra de Cambra Teatre Lliure, que escenificó la misma obra en la inauguración del Grec, en una versión de Calixto Bieito, ha coincidido en que el proceso de creación "está siendo muy bonito y provechoso".

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Asimismo, ha considerado que los actores que estarán en el escenario son "magníficos", interpretando y cantando. EFE