Real Madrid y Barça ceden su hegemonía nacional 20 años después

Pedro Martín López

Madrid, 25 jun (EFE).- El reciente triunfo del Valencia Basket en el cuarto partido de la final de la Liga Endesa, sumado a su triunfo en la Supercopa y al del Baskonia en la Copa del Rey, dejaron sin títulos al Real Madrid y al Barça esta temporada, una coincidencia que no sucedía desde hace 20 años.

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En una radiografía sobre el baloncesto español en este siglo, tanto blancos como azulgranas aparecen como los claros dominadores de las competiciones españolas, una tendencia que poco a poco parece ir cambiando. Los primeros no terminaban una temporada sin títulos desde hace dieciséis campañas mientras que los segundos ya acumulan tres años consecutivos sin levantar un trofeo.

Así, en la Copa del Rey, los dos grandes del baloncesto español se repartieron desde 2010 trece Copas del Rey consecutivas pero, de las cuatro últimas ediciones, solo una llevó la firma del Real Madrid y de las otras tres, dos se las llevó Unicaja y una el Baskonia. En el caso de la Supercopa, tras seis títulos madridistas, en 2024 triunfó el Unicaja y en 2025 el Valencia Basket.

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En las últimas 27 temporadas, el Real Madrid ha ganado 11 ligas (2000, 2005, 2007, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2022, 2024 y 2025), 7 Copas del Rey (2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020 y 2024) y 9 Supercopas (desde 2004, año en el que se recuperó la competición desde 1987: 2012, 2013, 2014, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023).

Mientras que el Barça ha conseguido 9 ligas (2001, 2003, 2004, 2009, 2011, 2012, 2014, 2021 y 2023), 10 Copas del Rey (2001, 2003, 2007, 2010, 2011, 2013, 2018, 2019, 2021 y 2022) y 5 Supercopas (desde 2004: 2004, 2009, 2010, 2011 y 2015).

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El conjunto catalán atraviesa una de sus peores épocas en la historia reciente, con tres temporadas consecutivas sin alzar ni un sólo título. El último se remonta a 2023, cuando ganó la liga por la vía rápida (3-0) ante el Real Madrid.

Por su parte, los blancos terminaron, en el regreso de Sergio Scariolo al banquillo, con la temporada en blanco. Algo que no ocurría desde hace 16 años en la casa blanca.

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Pese a ser finalista en la Supercopa, la Copa del Rey y la Euroliga, se despidieron contra pronóstico en los cuartos de final de las eliminatorias por el título de acb al caer ante La Laguna Tenerife.

Un cambio de paradigma que no es casual. Varios equipos emergentes de la liga llevan años destacando con triunfos internacionales y nacionales, cuestionando el dominio que parecía inquebrantable por los dos rivales y gigantes de España.

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En el regreso de Pedro Martínez al Valencia Basket, el equipo taronja ha completado una de las mejores temporadas de toda su historia con la consecución de la Liga acb y la Supercopa, ganadas al Barça y Real Madrid, respectivamente.

Además, se quedaron a las puertas de la final en la Copa del Rey y en la Final a Cuatro de la Euroliga, tras perder en ambos encuentros frente al Real Madrid.

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El proyecto 'taronja' consiguió su primera liga en 2017 y fue finalista de la Copa del Rey en 2013 y 2017. Esta temporada también sumó su primera Supercopa a sus vitrinas, lo que hace pensar en que el equipo liderado en el organigrama por el empresario Juan Roig, presidente de Mercadona, ha irrumpido con fuerza y está dispuesto a terminar con el binomio de Madrid y Barça.

El Baskonia, que vivió sus mejores momentos a principios y mediados de los 2000, con cuatro ligas (2002, 2008, 2010 y 2020), cinco Copas del Rey (2002, 2004, 2006, 2009 y 2026) y cuatro Supercopas (2005, 2006, 2007 y 2008), también ha conseguido varios logros nacionales recientes, casi siempre contra pronóstico, que han reavivado la llama de sus seguidores más fieles.

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Con menos poder económico que sus principales rivales, el conjunto vitoriano se llevó la Copa del Rey en Valencia esta temporada, la primera del italiano Paolo Galbiati en su banquillo. Una copa que llega 15 años después de la conseguida en 2009.

Pese a que la Supercopa se le resiste desde el año 2008, alzaron, en su papel de 'underdog' las ligas acb de 2010 y 2020, ambas ante el Barça.

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En otro orden, equipos como el Unicaja de Málaga o La Laguna Tenerife también han presentado sus credenciales como equipos grandes del panorama español.

Los andaluces, que esta temporada pusieron fin a la mejor época de su historia con Ibon Navarro en el banquillo, desde 2022, ganaron un total de siete títulos: dos Copas del Rey (2023 y 2025), una Supercopa (2024), dos Ligas de Campeones de la FIBA (BCL) (2024 y 2025) y dos Intercontinentales (2024 y 2025).

Un festín de títulos que recuperaron la ilusión del público del Carpena, que también levantaron otra Copa del Rey en 2005 y una Liga acb en 2006, ambas con Sergio Scariolo como técnico.

Precisamente, Málaga será el nuevo destino de Txus Vidorreta, entrenador de La Laguna Tenerife las últimas ocho temporadas. Allí, el técnico vizcaíno levantó dos títulos de BCL (2017 y 2022) y dos Intercontinentales (2020 y 2023), siendo finalista de la Copa del Rey en 2023.

Asimismo, el Surne Bilbao, campeón las dos últimas temporadas de la Copa FIBA Europa, o el UCAM Murcia, finalista de la liga en 2024, también se han consolidado en los últimos años como alternativas a los dos grandes de la acb, que acabaron este curso sin engrosar su extenso palmarés. EFE