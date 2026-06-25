Espana agencias

La jovencísima Irene Ciércoles no tiene límites

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 25 jun (EFE).- La joven nadadora turolense Irene Ciércoles demostró que no tiene límites y a sus apenas 16 años se aseguró un puesto en los Europeos de París, tras imponerse este jueves en la final de los 100 espalda de los Campeonatos de España que se disputan en Palma de Mallorca con un tiempo de 1:00.10 minutos.

Veintiocho centésimas menos que la mínima -1:00.38- requerida por la Federación Española para acudir a los Europeos, una cita en la que Ciércoles ya se había asegurado su presencia tras rebajar en las series los 1:00.68 exigidos a los nadadores menores de 20 años para competir en la capital francesa.

PUBLICIDAD

Pero la aragonesa, que este curso ya había nadado en 1:00.19, no necesita ningún atajo y a sus apenas 16 años, cumplidos el pasado mes de mayo, no sólo logró la mínima absoluta, sino que se situó en la segunda posición de la clasificación española de todos los tiempos.

Eso sí, todavía lejos de la plusmarquista nacional, Carmen Weiler, ausente de estos campeonatos por unas molestias en los hombros, que fijó el pasado año el récord de España en 58.83 segundos.

PUBLICIDAD

Sin embargo, nada parece imposible para la jovencísima nadadora del Sant Andreu si sigue con la misma progresión que ha mostrado a lo largo de la presente temporada, en la que, como recalcó el director técnico de la Federación Española, Santi Veiga, el foco de Irene Ciércoles está puesto en los Europeos júnior que se disputarán en julio en Múnich.

De hecho, la turolense tan sólo competirá en estos 'trials' en dos pruebas, los 100 espalda y los 100 libre, suficiente para que Irene Ciércoles se confirme como una de las más firmes promesas de la natación española.

Un cartel que hasta hace no mucho lucía la joven balear Estella Tonrath, de 19 años, que ya es toda una realidad y que como Ciércoles se aseguró su presencia en los Europeos de París tras lograr la mínima sub 20 al concluir segunda con un crono de 1:00.64 minutos.

Tampoco falló Hugo González, la gran estrella de la natación española, que se aseguró su primer billete para la capital francesa, tras imponerse en la final de los 200 estilos con un crono de 1:58.95 minutos.

A más de dos segundos y medio de su propio récord de España (1:56.31) pero suficiente para que el balear, campeón continental de la distancia en el año 2021, rebajase con holgura los 1:59.30 exigidos para participar en los Europeos.

Una cita en la que también estará Nill Cadevall, integrante del equipo español que compitió el pasado año en los Mundiales de Singapur, que logró la mínima sub 20 tras escoltar en el podio a Hugo González con una marca de 1:59.55 minutos

Igualmente cumplió con los pronósticos y se aseguró su presencia en los Europeos de París la onubense Alba Vázquez, tras imponerse en la final de los 200 estilos con un tiempo de 2:11.39 minutos.

Vázquez, ya contaba con la mínima de consideración tras nadar en 2:11.64 el pasado mes de marzo en Sabadell, refrendó su presencia en París tras volver a rebajar la mínima (2:11.85) por la Federación Española este jueves en las piscinas Son Hugo de Palma.

La andaluza, de 24 años, destila seguridad en cada una de sus actuaciones desde que el pasado mes de diciembre se proclamase subcampeona de Europa de los 400 estilos en piscina corta en la ciudad polaca de Lublin.

Un aplomo que permitió a Alba Vázquez arrebatar la victoria a una Emma Carrasco que pese a dominar la prueba durante los tres primeros estilos se quedó finalmente sin el oro y la mínima, tras tocar la pared con un crono de 2:12.03 minutos, 18 centésimas más que el tiempo requerido.

Todo lo contrario que el riojano Iván Martínez Sota que tras lograr la mínima en las series matinales con un tiempo de 53.50 segundos, volvió a refrendar su presencia en los Europeos de París tras coronarse campeón de España de los 100 espalda con un registro de 53.26.

Un tiempo incomprensible sin el espectacular volteo con el que el nadador del CN. Barcelona, de 21 años, se situó al inicio del último largo en una primera posición que ya no abandonaría hasta el final.

Mínimas que deberán seguir buscando tanto Luca Hoek, que tuvo que conformarse con la segunda plaza en la final de los 50 libre, como Carlos Garach, a quien se le hizo larga la final de los 400.

El nadador granadino, que parecía lanzado hacia la mínima tras completar los primeros 200 metros en un tiempo de 1:52.51 minutos, acusó el esfuerzo en los cuatro últimos largos para imponerse con un crono de 3:49.01.

Diecisiete centésimas más que la marca mínima (3:48.84) requerida por la Federación Española y que Carlos Garach sí logró el pasado mes de marzo en Sabadell, donde nadó en un tiempo de 3:48.67 que con casi toda seguridad le permitirá estar finalmente en París.

Tal y como ocurre con Luca Hoek que no pudo acercarse a los 21.93 segundos que estableció el pasado mes marzo como nuevo récord de España de los 50 libre, tras concluir este jueves segundo con un marca de 22.26.

Insuficiente para ratificar el billete continental y para vencer a un Segio de Celis, que se quedó a trece centésimas de la minima tras imponerse en el esprint corto con un crono de 22.15 segundos.EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Todo a punto para inaugurar el Grec, en su 50 aniversario, con 'L'òpera de tres rals'

Infobae

Acusaciones populares defienden su papel ante la reforma legal que busca limitarlas

Infobae

Suiza pone las cosas en orden y espera rival

Infobae

Davidovich: "Sé que estoy con mucha confianza, pero el viernes será un partido durísimo"

Infobae

Chris Evert anuncia que vuelve a tener cáncer de ovario

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España confirma que hay al menos 68 españoles sin localizar tras los terremotos en Venezuela: más de 147.000 viven en el país

España confirma que hay al menos 68 españoles sin localizar tras los terremotos en Venezuela: más de 147.000 viven en el país

Qué significa la extraña señal con un gran punto rojo que puede sacarte de un atasco y que muchos conductores no saben interpretar

Los empresarios venezolanos que transfirieron más de un millón de euros al entorno de Zapatero también recurrieron a él para conseguir la nacionalidad española

Ayuso tacha de “caradura” y “sinvergüenza” a Sánchez tras sus ataques a su pareja, González Amador: “Volví a recordar que me gusta mucho la fruta”

El Congreso aprueba castigar con pena de prisión las terapias de conversión con la abstención del PP y el ‘no’ Vox

ECONOMÍA

Quién está detrás del mayor fabricante de quesos de España que nutre a Mercadona: una empresa familiar que factura más de 665 millones

Quién está detrás del mayor fabricante de quesos de España que nutre a Mercadona: una empresa familiar que factura más de 665 millones

Navarra declara la guerra a la especulación sobre vivienda: las VPO no podrán venderse nunca y estrecha el cerco a grandes propietarios

Las rebajas llegan a la vivienda: los vendedores recortan hasta 70.000 euros el precio de sus casas para encontrar comprador

La propuesta que podría cambiar tu jubilación: inscripción automática en planes de pensiones para millones de trabajadores

Esto es lo que dice la ley sobre si el casero puede prohibir o controlar las visitas del inquilino

DEPORTES

“Mi religión me guía y tengo que ser fiel a mis convicciones”: Spence habla sobre por qué no dio la mano a Thomas Partey en el Inglaterra-Ghana

“Mi religión me guía y tengo que ser fiel a mis convicciones”: Spence habla sobre por qué no dio la mano a Thomas Partey en el Inglaterra-Ghana

Curazao - Costa de Marfil en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo E y última hora del partido

Alexia Putellas, a salvo en Caracas tras el doble terremoto en Venezuela: “Mi familia y yo estamos bien”

Tahith Chong, el único jugador de Curazao nacido en el país que quiere seguir haciendo historia en el Mundial 2026

Canobbio, el jugador que fue apartado por una polémica con Bielsa y que tiene la fórmula para ganar a España: “Se le gana poniendo el pecho a las balas”