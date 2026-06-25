La jovencísima Irene Ciércoles no tiene límites

Redacción deportes, 25 jun (EFE).- La joven nadadora turolense Irene Ciércoles demostró que no tiene límites y a sus apenas 16 años se aseguró un puesto en los Europeos de París, tras imponerse este jueves en la final de los 100 espalda de los Campeonatos de España que se disputan en Palma de Mallorca con un tiempo de 1:00.10 minutos.

Veintiocho centésimas menos que la mínima -1:00.38- requerida por la Federación Española para acudir a los Europeos, una cita en la que Ciércoles ya se había asegurado su presencia tras rebajar en las series los 1:00.68 exigidos a los nadadores menores de 20 años para competir en la capital francesa.

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Pero la aragonesa, que este curso ya había nadado en 1:00.19, no necesita ningún atajo y a sus apenas 16 años, cumplidos el pasado mes de mayo, no sólo logró la mínima absoluta, sino que se situó en la segunda posición de la clasificación española de todos los tiempos.

Eso sí, todavía lejos de la plusmarquista nacional, Carmen Weiler, ausente de estos campeonatos por unas molestias en los hombros, que fijó el pasado año el récord de España en 58.83 segundos.

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Sin embargo, nada parece imposible para la jovencísima nadadora del Sant Andreu si sigue con la misma progresión que ha mostrado a lo largo de la presente temporada, en la que, como recalcó el director técnico de la Federación Española, Santi Veiga, el foco de Irene Ciércoles está puesto en los Europeos júnior que se disputarán en julio en Múnich.

De hecho, la turolense tan sólo competirá en estos 'trials' en dos pruebas, los 100 espalda y los 100 libre, suficiente para que Irene Ciércoles se confirme como una de las más firmes promesas de la natación española.

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Un cartel que hasta hace no mucho lucía la joven balear Estella Tonrath, de 19 años, que ya es toda una realidad y que como Ciércoles se aseguró su presencia en los Europeos de París tras lograr la mínima sub 20 al concluir segunda con un crono de 1:00.64 minutos.

Tampoco falló Hugo González, la gran estrella de la natación española, que se aseguró su primer billete para la capital francesa, tras imponerse en la final de los 200 estilos con un crono de 1:58.95 minutos.

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A más de dos segundos y medio de su propio récord de España (1:56.31) pero suficiente para que el balear, campeón continental de la distancia en el año 2021, rebajase con holgura los 1:59.30 exigidos para participar en los Europeos.

Una cita en la que también estará Nill Cadevall, integrante del equipo español que compitió el pasado año en los Mundiales de Singapur, que logró la mínima sub 20 tras escoltar en el podio a Hugo González con una marca de 1:59.55 minutos

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Igualmente cumplió con los pronósticos y se aseguró su presencia en los Europeos de París la onubense Alba Vázquez, tras imponerse en la final de los 200 estilos con un tiempo de 2:11.39 minutos.

Vázquez, ya contaba con la mínima de consideración tras nadar en 2:11.64 el pasado mes de marzo en Sabadell, refrendó su presencia en París tras volver a rebajar la mínima (2:11.85) por la Federación Española este jueves en las piscinas Son Hugo de Palma.

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La andaluza, de 24 años, destila seguridad en cada una de sus actuaciones desde que el pasado mes de diciembre se proclamase subcampeona de Europa de los 400 estilos en piscina corta en la ciudad polaca de Lublin.

Un aplomo que permitió a Alba Vázquez arrebatar la victoria a una Emma Carrasco que pese a dominar la prueba durante los tres primeros estilos se quedó finalmente sin el oro y la mínima, tras tocar la pared con un crono de 2:12.03 minutos, 18 centésimas más que el tiempo requerido.

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Todo lo contrario que el riojano Iván Martínez Sota que tras lograr la mínima en las series matinales con un tiempo de 53.50 segundos, volvió a refrendar su presencia en los Europeos de París tras coronarse campeón de España de los 100 espalda con un registro de 53.26.

Un tiempo incomprensible sin el espectacular volteo con el que el nadador del CN. Barcelona, de 21 años, se situó al inicio del último largo en una primera posición que ya no abandonaría hasta el final.

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Mínimas que deberán seguir buscando tanto Luca Hoek, que tuvo que conformarse con la segunda plaza en la final de los 50 libre, como Carlos Garach, a quien se le hizo larga la final de los 400.

El nadador granadino, que parecía lanzado hacia la mínima tras completar los primeros 200 metros en un tiempo de 1:52.51 minutos, acusó el esfuerzo en los cuatro últimos largos para imponerse con un crono de 3:49.01.

Diecisiete centésimas más que la marca mínima (3:48.84) requerida por la Federación Española y que Carlos Garach sí logró el pasado mes de marzo en Sabadell, donde nadó en un tiempo de 3:48.67 que con casi toda seguridad le permitirá estar finalmente en París.

Tal y como ocurre con Luca Hoek que no pudo acercarse a los 21.93 segundos que estableció el pasado mes marzo como nuevo récord de España de los 50 libre, tras concluir este jueves segundo con un marca de 22.26.

Insuficiente para ratificar el billete continental y para vencer a un Segio de Celis, que se quedó a trece centésimas de la minima tras imponerse en el esprint corto con un crono de 22.15 segundos.EFE