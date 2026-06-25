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Cerca de doscientos aficionados reciben al Valencia Basket de madrugada en el aeropuerto

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València, 25 jun (EFE).- Cerca de doscientos aficionados recibieron esta madrugada al Valencia Basket en el aeropuerto de Manises tras haber conquistado horas antes el segundo título de su historia de la Liga Endesa en la final ante el Barça.

La expedición 'taronja' llegó a Manises pasadas las 2 de la madrugada y allí le esperaban numerosos aficionados que tiñeron de naranja la terminal y que con sus cánticos festejaron el título. "Sí, sí, sí, la copa ya está aquí", gritaban cuando el capitán Josep Puerto apareció con el trofeo.

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Entre los más aclamados, estuvieron el técnico Pedro Martínez y el MVP dominicano Jean Montero, al que le pidieron que se quedara la próxima campaña en el club pese a las muchas ofertas que tiene. Entre los más eufóricos, Matt Costello y Kam Taylor.

Cerca de quinientos aficionados acompañaron al equipo este miércoles en el cuarto encuentro de la final de la Liga Endesa en el Palau Blaugrana y más de seis mil lo siguieron en las pantallas del Roig Arena, la casa del club desde esta campaña y que este jueves será el epicentro de las celebraciones del título liguero a partir de las 20 horas. EFE

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