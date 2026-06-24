Un inspector que trabajó para Cospedal y el exchófer de Bárcenas declaran en Kitchen

Madrid, 24 jun (EFE).- La Audiencia Nacional retoma este miércoles el juicio del caso Kitchen, la presunta operación parapolicial para espiar a Luis Bárcenas entre 2013 y 2015, con la declaración como acusados de Andrés Gómez Gordo, un inspector que fue asesor del Gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, y del exconductor del extesorero del PP, Sergio Ríos.

La Audiencia Nacional reanudará así, con una sola jornada esta semana, el juicio contra la cúpula del Ministerio del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy, en el que ya han comparecido el exministro Jorge Fernández Díaz y otros cuatro acusados y aún tienen pendiente prestar declaración otros cinco.

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La vista oral se retomará con la declaración de Gómez Gordo, a quien la Fiscalía pide 15 años de cárcel, al entender que fue una de las personas, junto al excomisario José Manuel Villarejo, encargadas de controlar al chófer del extesorero, captado como confidente por la presunta trama y que se sienta en el banquillo de los acusados y declarará tras el inspector.

Entre 2011 y 2015 Gómez Gordo fue director general de Documentación y Análisis en Castilla-La Mancha, bajo el Gobierno de María Dolores de Cospedal, que entonces era también la secretaria general del Partido Popular. Tras ese cargo, pasó a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía y según la Fiscalía fue una de las personas que pagó al conductor con fondos reservados.

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Después de este inspector está previsto que declare el exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, que según la investigación cobró como confidente 54.000 euros procedentes de los fondos reservados y que además en una oposición logró convertirse en policía, un nombramiento que la Fiscalía pide anular ante las sospechas de que pudo ser una contraprestación por parte de la cúpula de Interior.

Este exchófer está suspendido actualmente de empleo y sueldo en la Policía y enfrenta una petición de 12 años y medio de cárcel por parte de la Fiscalía.

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El juicio del caso Kitchen acumula retrasos y se alargará hasta finales del mes de julio. Los últimos acusados en declarar serán tres agentes contra los que no presentó acusación la Fiscalía: el inspector José Luis Olivera, José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano. EFE