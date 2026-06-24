Sergio De Larrea, elegido con el número 25 por los Lakers y enviado a los Knicks

Nueva York (EE.UU.), 23 jun (EFE).- Los Ángeles Lakers eligieron este martes con el número 25 al español Sergio De Larrea en la primera ronda del draft NBA y, según adelanta la cadena ESPN, los angelinos le enviarán a los New York Knicks, recientes campeones.

De Larrea, nacido en Valladolid en 2005, fue MVP de la Supercopa española de 2025 ganada por el Valencia.

Llega a la NBA como uno de los bases europeos más interesantes de su generación, con un perfil muy distinto al típico anotador universitario estadounidense.

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Base de 1,98 metros, se formó en la cantera de Valencia Basket, con la que pasó por el filial antes de debutar en la Liga ACB y en la Euroliga siendo aún menor de edad.

Con España ganó el oro en el Mundial sub-19 de 2023 y la plata en el Mundial sub-17, y ya ha tenido minutos con la absoluta en el EuroBasket 2025, donde promedió cerca de 5 puntos y más de 4 asistencias. EFE

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