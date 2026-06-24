La respuesta de Ester Expósito a las “lecciones de feminismo” en redes sociales, en ‘Al cielo con ella’: la libertad de “gozar” sin permiso

La actriz ha acudido al programa de Henar Álvarez para zanjar la polémica, y qué mejor que hacerlo bailando. / Captura de pantalla

Tras la aparición de Ester Expósito en el primer concierto de Bad Bunny en Madrid, las críticas le llovieron en aluvión en redes sociales. Hoy, la actriz ha acudido Al cielo con ella, programa conducido por Henar Álvarez en RTVE, para defender su libertad para perrear allá donde quiera, incluido en ‘La Casita’ del puertorriqueño. “Es puritanismo rancio”, ha afirmado sin tapujos Expósito. Las idas y venidas de comentarios, ya superados según la artista, reaparecen cuando se usa el discurso feminista para limitar el comportamiento de las mujeres, ha señalado.

La actriz ha respondido que “por supuesto que se puede ser feminista y disfrutar del reguetón y perrear hasta el suelo si te da la gana”. De esta manera, zanjaba la polémica surgida semanas después de que apareciera bailando en esa parte del escenario del cantante. Ella solo sería la primera de muchas, antes de que el círculo que rodea a Bad Bunny decidiese invitar a cuerpos no normativos a subirse a bailar a ‘La Casita’.

PUBLICIDAD

Esta segunda parte de la polémita encontra también con Expósito, quien ha matizado primero que la reclamación de mayor diversidad de cuerpos femeninos en los escenarios le parece legítima. Según sus palabras en la cadena pública, la intérprete ha afirmado que pedir “mujeres distintas, cuerpos distintos” le parece “maravilloso” y que está “totalmente de acuerdo” con esa exigencia. A partir de ahí, su crítica se ha dirigido a quienes vinculan esa reivindicación con una censura sobre cómo debe bailar una mujer. La actriz ha sostenido que se trata de “un debate muy antiguo” que pensaba que ya se había superado.

Ester Expósito ante las críticas: “Lecciones de feminismo del señor que se pasa el año llamándonos feminazis, las justas”

En su conversación con Henar Álvarez, la actriz ha rechazado recibir “lecciones de feminismo” de personas que, según ha denunciado, pasan el año negando la violencia de género o utilizando el término feminazi para desacreditar el movimiento. “Yo no soy perfecta y puedes estar de acuerdo conmigo o no, pero lecciones de feminismo del señor, o de quien sea, que se pasa el año negando la violencia de género y llamándonos feminazis, las justas”, ha dicho.

PUBLICIDAD

Expósito no se ha limitado a defenderse, sino que también ha cuestionado la autoridad moral de quienes la señalan por bailar reguetón. En esa línea, ha presentado la polémica no como una discusión musical, sino como un intento de dictar qué conductas son aceptables para una mujer incluso cuando ese control se formula con palabras tomadas del feminismo.

La formulación más dura de esa crítica ha llegado cuando ha descrito como “el colmo de la hipocresía” que se apropien “de nuestro discurso, de nuestras palabras”. La publicación resume que, para la intérprete, ese uso del lenguaje feminista persigue en realidad “quitarnos libertad” y decir a las mujeres “cómo ser buenas mujeres”, qué música les tiene que gustar y cómo deben bailarla.

PUBLICIDAD

Expósito ha cerrado su argumento con una referencia a la jurista y politóloga Alejandra Martínez Velasco. La actriz ha citado una idea concreta: “Lo que molesta es que las mujeres habitemos espacios de contradicción y que seamos feministas combativas y críticas, pero que también tengamos derecho a perrear, a gozar y a gestionar nuestro placer como nos dé la gana y amén”.

Del debate en plató a la respuesta bailando: Expósito zanja la polémita perreando

El programa ha convertido esa defensa en una escena final en el propio plató. Tanto ha sido así que la actriz y la presentadora han respondido a la controversia montando “su propia fiesta del perreo” acompañadas de bailarines. La canción elegida ha sido Dónde Están las Gatas, de Alex Gárgolas, Daddy Yankee y Nicky Jam. Este baile ha sido el colofón de una entrevista planteada para zanjar una polémica que llevaba semanas orbitando alrededor de la presencia de Expósito en la casita del artista puertorriqueño.

PUBLICIDAD

Imágenes del increíble ambiente que se vivió en 'La Casita' de Bad Bunny. El artista puertorriqueño compartió escenario y fiesta con estrellas del cine y el deporte como Ester Expósito, Mbappé y Sergio Camello.

En Cara al show han participado además Juan Dávila, Malú y el colaborador Rubén Avilés, con un foco temático puesto por Álvarez en la infancia. El núcleo de la conversación que ha trascendido, no obstante, ha sido la respuesta de Expósito a unas críticas que la actriz interpreta como un intento de controlar la libertad de las mujeres bajo una apariencia de corrección política.