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Luis de la Fuente sube el ritmo

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Chattanooga (EE.UU.), 24 jun (EFE).- La selección española completó este miércoles su último entrenamiento en la Baylor School de Chattanooga (Tennessee) antes de medirse a Uruguay el viernes en la jornada final del Grupo H, en un partido que se disputará en Guadalajara (México), donde viajará España durante la tarde, hora local, para concluir su preparación.

Un partido al que la selección de Luis de la Fuente llega con los deberes casi hechos, pero con el objetivo en mente de asegurar la primera plaza para jugar la primera ronda de eliminatorias en Los Ángeles.

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Para ello, España debe ganar a Uruguay o empatar y que Cabo Verde no gane a Arabia Saudí por cuatro goles o más. Si pierde, terminará segunda siempre que el combinado caboverdiano no gane, pero caerá a la tercera plaza si Cabo Verde se impone, lo que obligaría al equipo de Luis de la Fuente a clasificarse como uno de los ocho mejores terceros y le expondría a un cruce más exigente… y sin depender de sí misma, aunque con la mayoría de posibilidades de clasificar.

Con estos escenarios de cara a la última jornada prepara España el partido ante Uruguay en la primera sesión ‘normal’. El primer entrenamiento estuvo condicionado debido a una aviso de “tormenta eléctrica severa y vientos destructivos” que obligó a detener el trabajo sobre el césped tras 20 minutos, por lo que el segundo día hubo que recuperar el tiempo perdido.

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Ya este miércoles, Luis de la Fuente pudo subir el ritmo con 25 de los 26 convocados disponibles, ya que Víctor Muñoz continúa su proceso de recuperación tras sufrir un nuevo contratiempo muscular, sumado a la lesión con la que llegó a la concentración.

Por ello, completó el calentamiento junto al resto de sus compañeros y después se ejercitó junto a los recuperadores en un campo anexo de la Baylor Sachool.

Por su parte, Americ Laporte y Mikel Oyarzabal completaron la sesión sin contratiempos, a pesar de haber sufrido molestias en la rodilla los últimos días.

El siguiente entrenamiento de España, en la víspera del partido ante Uruguay, lo llevará a cabo en el Sports Arena de Guadalajara. EFE

(FOTO) (VÍDEO)

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