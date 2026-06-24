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Avance de ‘Valle Salvaje’ del jueves 25 de junio: alguien se atreverá a desafiar a don Aurelio para sorpresa de Victoria

Leonor animará a Martín a sincerarse con Pepa en el próximo capítulo de la ficción diaria de TVE

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Victoria encontrará compasión en 'Valle Salvaje' (RTVE)
Victoria encontrará compasión en 'Valle Salvaje' (RTVE)

Don Aurelio, Victoria y su castigo público están en el centro del tramo semanal de Valle Salvaje. El jueves 25 de junio abrirá una grieta en esa autoridad después de que la entrega del miércoles haya mostrado una humillación ante las criadas de palacio que ha alterado el equilibrio del valle.

El capítulo 439 del jueves avanzará dos frentes concretos en Valle Salvaje: una persona desafiará la voluntad de don Aurelio y dejará a Victoria sin respuesta, mientras Martín se abrirá con Leonor y recibirá un empujón decisivo para sincerarse con Pepa antes de que sea tarde.

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La ficción diaria de TVE llega a ese episodio después de un miércoles marcado por una escena que ya se anunciaba como una de las más duras recordadas en el valle. Don Aurelio ha impuesto a Victoria un castigo público ante las criadas de palacio, sin que nadie haya logrado frenar su decisión.

Victoria será humillada en 'Valle Salvaje' (RTVE)
Victoria será humillada en 'Valle Salvaje' (RTVE)

Lo emitido el martes había dejado preparado ese giro. El terrateniente decidió enfrentarse cara a cara con José Luis y Victoria para averiguar qué había ocurrido realmente, convencido de que alguien le había engañado.

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Qué pasará el jueves en ‘Valle Salvaje’

El avance del jueves plantea un cambio en un escenario que hasta ahora jugaba a favor de don Aurelio. En mitad de la tormenta que sacude Valle Salvaje, solo una persona será capaz de desafiar su voluntad, una intervención inesperada que sorprenderá a Victoria y alterará el curso de los acontecimientos. Esa irrupción abre una vía nueva para el personaje después de la exposición pública sufrida.

La propia Victoria encontrará compasión en quien menos esperaba, un movimiento que introduce un foco de alivio en plena escalada de tensión. La entrega también desplazará parte de su peso dramático hacia Martín, que atravesará una crisis emocional. El joven se desahogará con Leonor en una conversación sincera en la que ella le animará a dar un paso que puede cambiar su historia personal.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

El consejo será directo: hablar con Pepa y expresar lo que siente. La serie sitúa ese momento bajo una lógica de urgencia, resumida en una idea que empuja toda la trama del personaje: ahora es el momento de sincerarse o perder la ocasión.

La semana de ‘Valle Salvaje’

La raíz de ese nuevo tablero está en el estallido de furia de don Aurelio. Su paciencia llegó al límite tras el interrogatorio a José Luis y Victoria, planteado desde el principio como un choque de poder, sospechas y nervios. De ese enfrentamiento salió un castigo cruel con el que dejó claro que está dispuesto a imponer su autoridad por encima de cualquier otra consideración.

La consecuencia inmediata fue la humillación pública de Victoria ante las criadas de palacio, una escena llamada a extender el malestar por todo el valle. Ese castigo no solo golpea al personaje en lo personal. También refuerza la sensación de que el control de don Aurelio alcanza todos los rincones del lugar y deja a buena parte de quienes lo rodean sin margen de reacción.

Adelanto de 'Valle Salvaje' del 22 al 26 de agosto. (RTVE)
Adelanto de 'Valle Salvaje' del 22 al 26 de agosto. (RTVE)

Por eso, la aparición de alguien capaz de plantar cara en el capítulo 439 de Valle Salvaje no funciona como un gesto aislado, sino como la primera contestación abierta a una autoridad que, hasta ahora, había impuesto el miedo como norma dentro de palacio.

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