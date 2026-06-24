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Ni sangría ni vermú: cuando hace calor, el tinto de verano es el clásico del terraceo español que conquista a los británicos

Es un imprescindible en cualquier tapeo veraniego y marida de maravilla con aceitunas, patatas bravas o unos boquerones en vinagre

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Tinto de verano (Pexels)
Tinto de verano (Pexels)

La cerveza es la gran reina del tapeo, tanto para nacionales como para turistas extranjeros. Pero este sector, el del tan querido bar español, está viendo cómo nuestros hábitos de consumo cambian a pasos de gigante. De la mano del auge del sin alcohol, han llegado otras modas y tendencias, entre ellas la de una categoría intermedia: las bebidas de baja graduación alcohólica. Hablamos de vinos rosados y blancos frescos, pero también de uno de los grandes competidores de la cerveza: el tinto de verano.

En España, vayas donde vayas, puedes pedir uno de esos refrescantes vasos llenos de hielo con vino tinto mezclado con refresco de limón o con gaseosa. Se puede ver casi en cualquier terraza del territorio español, especialmente ahora que el calor aprieta y la mayoría buscan opciones refrescantes y con poco contenido alcohólico. Pero, cada vez más, esta bebida morada se deja ver en bares y terrazas más allá de nuestras fronteras.

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Reino Unido es uno de los países donde esta bebida comienza a imponerse. Poco acostumbrados a altas temperaturas como las vividas en estos inicios de verano de 2026, los británicos se lanzan a por opciones más frescas que su habitual cerveza. “Mantente fresco y disfruta de un tinto de verano. Es simplemente vino tinto y refresco de limón (o limonada) con una rodaja de limón y mucho hielo”, recomienda la embajada de España en Reino Unido, animando a los británicos a lanzarse a por un vaso bien frío de este combinado español.

Publicación de la embajada de España en Reino Unido (@EmbSpainUK)
Publicación de la embajada de España en Reino Unido (@EmbSpainUK)

No olvidamos que la cerveza sigue siendo aún la reina: el volumen de bebidas alcohólicas consumidas en el país está dominado aún por esta bebida de malta, que representa un 67,5 % del mercado en volumen. Pero poco a poco comienzan a salirle competidores, como es nuestro tinto de verano. Ya lo dice el propio nombre, ‘de verano’.

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Incluso las empresas han comenzado a ver este interés y a transformarlo en una oportunidad de negocio. En la primavera del 2025, Suntory Beverage & Food GB&I anunciaba la llegada de La Casera al mercado británico, una bebida emblemática en España, sobre todo en su categoría de ‘Tinto de Verano’, pensada para consumidores británicos que buscan un momento de aperitivo informal con amigos. La bebida, que se producirá en Toledo, llega a Inglaterra en versión vino tinto y blanco, en forma de lata fácilmente bebible. “El spritz de España", puede leerse en su etiqueta.

Cómo hacer tinto de verano en casa

El tinto de verano es una bebida ligera que mezcla vino tinto y gaseosa de limón en proporciones iguales, servida siempre con mucho hielo y rodajas de cítricos. No exige técnica, solo buenos ingredientes y un servicio en frío que refresque en los días más calurosos.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 3 minutos
    • Preparación: 2 minutos
    • Montaje y servido: 1 minuto

Ingredientes

  • 1 botella (750 ml) de vino tinto joven (no hace falta crianza)
  • 750 ml de gaseosa de limón (tipo La Casera o similar)
  • 1 limón (para rodajas)
  • Hielo abundante

Cómo hacer tinto de verano, paso a paso

  1. Llena una jarra grande con hielo abundante. El frío es clave para el sabor.
  2. Añade el vino tinto joven directamente sobre el hielo.
  3. Incorpora la gaseosa de limón, siempre en la misma proporción que el vino (1:1).
  4. Remueve suavemente con una cuchara larga para mezclar, sin perder el gas.
  5. Añade unas rodajas finas de limón para aromatizar.
  6. Sirve en vasos altos, asegurando que cada uno lleve hielo y una rodaja de limón.
  7. Disfruta en el momento, bien frío.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde entre 6 y 8 vasos, dependiendo del tamaño.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Energía: 120 kcal aprox.
  • Hidratos de carbono: 15 g
  • Azúcares: 12 g
  • Alcohol: 7 % vol. aprox.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El tinto de verano debe prepararse justo antes de servir. Si sobra, consérvalo en la nevera un máximo de 24 horas, pero perderá burbujas y frescura.

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