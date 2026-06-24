El COI aprueba cambiar la Carta Olímpica y anunciar en 2029 la sede de los Juegos de 2036

Redacción Deportes, 24 jun (EFE).- El Comité Olímpico Internacional (COI) introducirá cambios en la Carta Olímpica para "fortalecer el principio de neutralidad" y reformará el proceso de selección de las sedes de los Juegos, de modo que en 2029 ya se conozca la de 2036, según aprobó en la 146 Sesión, que tuvo lugar en Lausana (Suiza).

En el marco del programa 'Fit for the Future', impulsado por Kirsty Coventry desde que se convirtió en presidenta del COI hace un año, la Carta Olímpica se adaptará para "fortalecer el principio de neutralidad en el Movimiento Olímpico y modernizar la soberanía del programa de los Juegos".

PUBLICIDAD

El grupo de trabajo liderado por el exministro de Deportes británico Hugh Robertson decidió añadir un nuevo párrafo a la Carta Olímpica para "asegurar que el deporte permanece neutral políticamente". El añadido reza: "El rol del COI es aplicar la neutralidad en todo momento, libre de presiones gubernamentales, culturales, sociales o económicas".

En cuanto a el proceso de selección de las sedes, otro grupo de trabajo, liderado por la expresidenta de Croacia Kolinda Grabar-Kitarović, decidió introducir una nueva fase de diálogo estratégico en el proceso de selección de cara a la elección de los Juegos de 2036.

PUBLICIDAD

En marzo de 2027, las potenciales sedes entrarán en una fase de diálogo estratégico, en la que tendrán que responder un cuestionario de futura sede y presentar garantías financieras fundamentales. A finales de 2028, un número reducido pasará a la fase final, conocida como diálogo dirigido, en la que podrán presentar sus proyectos actualizados según la retroalimentación recibida y tendrán que aportar todas las garantías legales y financieras.

Finalmente, a mediados de 2029 se elegirá la sede definitiva en una nueva Sesión del COI. El organismo sostiene que estos cambios responden a la demanda de las potenciales sedes de "líneas de tiempo y criterios de evaluación claros, y una progresión más gradual entre las fases de diálogo".

PUBLICIDAD

Grabar-Kitarović añadió: "Elegir una sede olímpica es una decisión poderosa e influyente que conlleva una gran responsabilidad. Las reformas darán a las potenciales sedes más claridad, y los gobiernos tendrán un calendario claro para proporcionar el apoyo requerido".

La otra novedad tiene que ver con la configuración del programa olímpico. Un tercer grupo de trabajo, encabezado por el expresidente del Comité Olímpico Austriaco Karl Stoss, decidió eliminar la lista de Federaciones Internacionales de la Carta Olímpica para tener "más flexibilidad a la hora de moldear el programa de los Juegos y reflejar mejor un enfoque basado en criterios objetivos y transparentes". EFE

PUBLICIDAD