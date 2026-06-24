Decepción en las filas de Sumar ante la comparecencia de Sánchez y su falta de anuncios: "No ha dado la talla"

Sumar ha recibido con decepción la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles en el Congreso ante la falta de anuncios de medidas sociales y de regeneración democrática, pese a la crisis abierta por los casos de corrupción que salpican al PSOE.

Por ejemplo, fuentes de Sumar expresan a Europa Press su incomprensión por esta actitud del presidente, que no ha recogido el guante que le han lanzado para desplegar hasta el final de mandado un programa ambicioso en materia legislativa. Más contundente se ha expresado el diputado de Compromís adscrito al grupo plurinacional, Alberto Ibáñez, quien ha concluido que el jefe del Ejecutivo "no ha dado la talla".

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Sumar, que presionó en su día para que se produjera esta comparecencia de Sánchez, ha demandado al presidente que desbloquee la reforma del registro horario, que haga suya también su propuesta de reformular el estatuto de los expresidentes para endurecer las incompatibilidades, que se prohíba contratos públicos a empresas que corrompan o se vuelva a aprobar el decreto de prórroga de alquileres, para así topar los precios.

La portavoz parlamentaria en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha emplazado en varias ocasiones al presidente para que pasara de las "palabras a los hechos" y que no respondiera a su oferta de desbloqueo de estas iniciativas. También ha apelado al conjunto de la cámara a culminar la derogación de los aspectos más controvertidos de Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como 'Ley Mordaza'.

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NO SABE LEER EL MOMENTO POLÍTICO

En el seno del socio minoritario del Ejecutivo venían apremiando al presidente a reaccionar dando un golpe de efecto, es decir, saliendo a la ofensiva y comprometiéndose a desplegar medidas claramente de izquierdas en el tramo final de legislatura.

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Al respecto, intuían que pese a las dificultades que atraviesa el PSOE había un contexto propicio en el Congreso para concitar mayoría, pues perciben que los aliados del bloque de investidura quieren aprovechar el tramo final para aprobar reformas clave, rebajando exigencias previas en favor del consenso.

Sin embargo, varios cargos del socio minoritario se han movido entre la sorpresa y el malestar ante el discurso de Sánchez. Y es que hay voces que sentencia que el presidente ha estado mal con un discurso vacío en el apartado propositivo. Otras fuentes de Sumar han visto a Sánchez errático e incluso perciben en él cierta sensación de desgaste.

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En todo caso, los ministros de Sumar se han afanado en sus intervenciones durante este miércoles en reivindicar la continuidad del Gobierno, como ha hecho el titular de Cultura, Ernest Urtasun. Asimismo, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido que el Gobierno es honrado. No obstante, ambos se han encargado de subrayar que es su espacio político el que presenta "cero corrupción" y demanda avances sociales.

"NO VALE VENIR A LLORAR DE LOS JUECES TENIENDO EL BOE"

Sin embargo, miembros de los partidos de la coalición que no están dentro del Gobierno se han expresado en tono más crítico. Por ejemplo, Alberto Ibáñez ha lanzado en la red social 'X' que "narrar que hay tanto casos de corrupción como de lawfare contra el Gobierno no es lo que se espera del presidente".

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"Se espera que dé respuestas, que anuncie medidas valientes para recuperar la confianza, acabar con la corrupción y los jueces que hacen política", ha apostillado el parlamentario de Compromís.

En los pasillos del Congreso, ha admitido que su comparecencia es "profundamente decepcionante" y que "no vale venir a llorar que hay jueces que hacen política teniendo el Boletín Oficial del Estado y el Ministerio de Justicia".

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"El presidente no ha dado la talla", ha insistido para criticar que se ha equivocado al mostrarse más "hiriente e irónico" con los socios durante su réplica a los grupos parlamentarios..

Mientras, el diputado de Mér per Mallorca en el grupo plurinacional, Vicenç Vidal, ha reprochado que el 'Y tú más' al que están PP y PSOE "no resuelve" los problemas de Baleares. También ha afeado a Sánchez que "no ha puesto ni una sola medida sobre la mesa para luchar contra la corrupción" en contraposición con hace un año, dejando claro en todo caso que la "derecha nunca aporta ninguna solución".

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Por su parte, el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la corrupción no se combate con "gestos" sino que se "limpia con leyes y medidas oficiales", criticando que ya está tardando mucho en aplicarlas.