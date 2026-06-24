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Vox ingresó 16,1 millones de euros en 2025, el 74,4 por cien de origen público

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Madrid, 24 jun (EFE).- Vox obtuvo unos ingresos ordinarios en 2025 de 16,112 millones de euros, un 6,7 % más que en el año anterior, de los que el 74,4 % son de origen público -a través de subvenciones para partidos y grupos parlamentarios- y el 25,6 % restante de origen privado, en su gran mayoría procedentes de las cuotas de su afiliados.

Así se refleja en las cuentas del partido a las que ha tenido acceso EFE este miércoles y que serán sometidas a votación de los 33.609 afiliados al corriente de pago en la Asamblea General Ordinaria que Vox celebra el próximo sábado, en la que el tesorero del partido, Pablo Saéz, será el encargado de explicar la contabilidad.

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El aumento de los ingresos en un 6,7 % se debe a la mayor presencia de Vox en las instituciones públicas, especialmente significativo en la facturación de los grupos parlamentarios autonómicos, así como al aumento de los ingresos por cuotas de afiliados.

A estos ingresos ordinarios se suman otros excepcionales correspondientes principalmente a la reversión de las provisiones contabilizadas en ejercicios anteriores por sanciones del Tribunal de Cuentas que después han sido anuladas por el Tribunal Supremo y ascienden a casi 1,1 millones de euros.

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Los gastos ordinarios se situaron en 15.330 millones de euros, un 0,8 % más que el año anterior, debido principalmente al aumento del gasto en viajes (un 13,08 % más), sobre todo internacionales.

Durante el año pasado, Vox aportó dos millones de euros a su 'think tank', la Fundación Disenso, que desde su creación hace seis años ha recibido un total de 12,9 millones procedentes del partido.

Según el informe de gestión de 2025, la fundación realizó una "intensa actividad de estudio, formación y divulgación" a lo largo del año con más de 180 trabajos propios publicados, la producción del documental 'María Corina: la conquista de la libertad' y el impulso de proyectos editoriales como La Gaceta de la Iberosfera y audiovisuales como Bipartidismo stream.

A eso se suma la organización de una veintena de seminarios, programas de información o encuentros internacionales y misiones como observador internacional en procesos electorales, entre otras acciones.

Las cuentas de Vox recogen también el balance de ingresos y gastos relacionados con su participación en las elecciones de Extremadura del pasado 21 de diciembre, en las que la formación de Santiago Abascal consiguió once diputados autonómicos, seis más que en los comicios anteriores, y un porcentaje de voto del 16,9 % (89.360 papeletas).

De acuerdo con el balance, el partido ingresó 236,827 euros y gastó 255.390, lo que supone unas pérdidas de 18.565 euros. EFE

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