El PSOE mantiene su confianza en Zapatero tras nuevo informe y espera que aporte facturas

Madrid, 24 jun (EFE).- El PSOE mantiene su confianza en el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero después del último informe de la Unidad Central de Delincuencia Económico y Fiscal (UDEF) y espera que aporte las facturas por la supuesta intermediación que habría llevado a cabo a favor de un grupo empresarial peruano.

Fuentes socialistas han reaccionado así al nuevo informe policial que implica a Zapatero en una "dinámica de intermediación e influencias" con autoridades de Bolivia "orientadas a beneficiar los intereses" del grupo empresarial Gloria, "mediando una contraprestación económica de 200.000 euros".

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El informe ha sido incorporado al caso Plus Ultra en el que se investigan, entre otros asuntos, presuntas operaciones de tráfico de influencias del expresidente en España y en el exterior.

Las mismas fuentes han incidido en que el PSOE sigue confiando en Zapatero y que espera que el expresidente pueda dar las explicaciones pertinentes sobre estas conclusiones alcanzadas por la Policía tras realizar un primer análisis de los dispositivos telefónicos incautados a la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar. EFE

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