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La segunda mitad del WRC arranca en Grecia y con Elfyn Evans en el liderato

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Redacción Deportes, 24 jun (EFE).- La segunda mitad del Campeonato del Mundo de rallys arranca este jueves con la octava de la catorce pruebas programadas, el Rally Acrópolis, con sede en la localidad griega de Loutraki y a la que el británico Elfyn Evans llega como líder con 20 puntos de ventaja sobre su compañero japonés en el equipo Toyota Takamoto Katsuta, y en el que el español Dani Sordo (Hyundai) disputa su tercera prueba del año.

El equipo Toyota Gazoo Racing domina un campeonato en el que lidera la clasificación de constructores con 127 puntos de ventaja y sus cinco pilotos ocupan los cinco primeros puestos de la clasificación de pilotos.

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Tras su victoria en Japón el 31 de mayo, Elfyn Evans cuenta con una ventaja de 20 puntos sobre Takamoto Katsuta. Los pilotos más jóvenes del equipo, Oliver Solberg y Sami Pajari, ocupan el tercer y cuarto puesto, a 49 y 55 respectivamente del líder. El vigente campeón, Sébastien Ogier, ganador del Rally de la Acrópolis en 2011, se encuentra a 61 del líder, en quinta posición, en su campaña a tiempo parcial.

El Rally de la Acrópolis es famoso por sus tramos de montaña accidentados y rocosos y por las altas temperaturas, que se combinan para suponer una dura prueba para los coches, los neumáticos y las tripulaciones.

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Este año, el parque de asistencia vuelve a la localidad costera de Loutraki, situada junto al canal de Corinto. Ubicada a unos 80 kilómetros al oeste de Atenas.

Una superespecial en la zona de Ellinikon, en Atenas, dará comienzo al rally el jueves por la tarde, antes de que los coches sean transportados por mar a través del golfo de Corinto hasta Itea para la etapa del viernes, la más larga del rally con 129,22 kilómetros cronometrados y seis tramos.

La etapa del sábado, también con seis tramos, se disputará en la península del Peloponeso, al oeste de Loutraki. El rally acaba el domingo con dos pasadas por dos especiales revisadas en las colinas situadas sobre Loutraki. EFE

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