Errejón pide al juez que imponga comparecencias quincenales en el juzgado a Mouliaá

Madrid, 24 jun (EFE).- El exportavoz paralamentario de Sumar Íñigo Errejón ha solicitado al juez que imponga a la actriz Elisa Mouliaá la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado que le investiga por presuntas calumnias al expolítico, al considerar que ha tenido una actitud de obstrucción a la Justicia.

La actriz y presentadora se ha presentado este miércoles en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla después de que la semana pasada el juez Arturo Zamarriego ordenase detenerla por no acudir a su citación, al alegar ella que estaba trabajando en Emiratos Árabes y que podía declarar por videoconferencia.

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Al término de la declaración de Mouliaá, la abogada de Errejón ha solicitado al juez que adopte para ella medidas cautelares, en concreto comparecencias quincenales en el juzgado para asegurar su presencia en el procedimiento para futuras notificaciones y ante el riesgo de que vuelva a no comparecer a llamamientos procesales, informan a EFE fuentes jurídicas.

El magistrado ahora debe dictar un auto en el que dé respuesta a la petición del exportavoz.

En un comunicado emitido este miércoles, al que ha tenido acceso EFE, la actriz explica que ha decidido regresar voluntariamente a España para ponerse a disposición judicial y declarar personalmente, "a pesar de haber acreditado previamente compromisos profesionales fuera del país y haber alegado circunstancias médicas".

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La comparecencia de este miércoles se enmarca en la causa abierta tras una querella interpuesta por Íñigo Errejón contra la actriz por presuntas calumnias, por decir que él extorsionó a testigos de la causa en la que el exportavoz parlamentario de Sumar está acusado de presunta agresión sexual a Mouliaá, y que se investigó en otro juzgado. EFE