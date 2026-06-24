Espana agencias

Errejón pide al juez que imponga comparecencias quincenales en el juzgado a Mouliaá

Guardar
Google icon

Madrid, 24 jun (EFE).- El exportavoz paralamentario de Sumar Íñigo Errejón ha solicitado al juez que imponga a la actriz Elisa Mouliaá la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado que le investiga por presuntas calumnias al expolítico, al considerar que ha tenido una actitud de obstrucción a la Justicia.

La actriz y presentadora se ha presentado este miércoles en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla después de que la semana pasada el juez Arturo Zamarriego ordenase detenerla por no acudir a su citación, al alegar ella que estaba trabajando en Emiratos Árabes y que podía declarar por videoconferencia.

PUBLICIDAD

Al término de la declaración de Mouliaá, la abogada de Errejón ha solicitado al juez que adopte para ella medidas cautelares, en concreto comparecencias quincenales en el juzgado para asegurar su presencia en el procedimiento para futuras notificaciones y ante el riesgo de que vuelva a no comparecer a llamamientos procesales, informan a EFE fuentes jurídicas.

El magistrado ahora debe dictar un auto en el que dé respuesta a la petición del exportavoz.

En un comunicado emitido este miércoles, al que ha tenido acceso EFE, la actriz explica que ha decidido regresar voluntariamente a España para ponerse a disposición judicial y declarar personalmente, "a pesar de haber acreditado previamente compromisos profesionales fuera del país y haber alegado circunstancias médicas".

PUBLICIDAD

La comparecencia de este miércoles se enmarca en la causa abierta tras una querella interpuesta por Íñigo Errejón contra la actriz por presuntas calumnias, por decir que él extorsionó a testigos de la causa en la que el exportavoz parlamentario de Sumar está acusado de presunta agresión sexual a Mouliaá, y que se investigó en otro juzgado. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sumar exige a Sánchez que Ferraz deje de ser un problema y expresa su hartazgo por Ábalos, Cerdán o Leire Díez

Sumar exige a Sánchez que Ferraz deje de ser un problema y expresa su hartazgo por Ábalos, Cerdán o Leire Díez

Rufián espeta a Sánchez: "¿Usted sabía lo de Ábalos? ¿Han robado? Menos caritas y no me cuente milongas"

Rufián espeta a Sánchez: "¿Usted sabía lo de Ábalos? ¿Han robado? Menos caritas y no me cuente milongas"

Mouliaá reaparece para declarar por presuntas calumnias a Errejón una semana después de ordenar el juez su detención

Mouliaá reaparece para declarar por presuntas calumnias a Errejón una semana después de ordenar el juez su detención

El comisario Gómez Gordo asegura que fue él quien le presentó a Villarejo al exchófer de Bárcenas y reconoce pagos

El comisario Gómez Gordo asegura que fue él quien le presentó a Villarejo al exchófer de Bárcenas y reconoce pagos

Fundación SEPI celebra en julio dos cursos sobre IA, digitalización y autonomía europea

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rufián critica el “y tú más” del PSOE respecto a la corrupción y exige responsabilidades, porque muchos “son peores, pero ¿y qué?”

Rufián critica el “y tú más” del PSOE respecto a la corrupción y exige responsabilidades, porque muchos “son peores, pero ¿y qué?”

Elisa Mouliaá acude a los juzgados tras la orden de detención para declarar ante la acusación de Íñigo Errejón de calumnias

Junts exige a Pedro Sánchez que se aparte y pide que el Congreso elija a otro presidente para que el Gobierno siga “sin la extrema derecha”

Pedro Sánchez comparece en el Congreso para informar de los casos Zapatero, Leire y Ábalos, en directo: última hora la sesión sobre corrupción

Pedro Sánchez asegura que no hubo trato de favor en el rescate de Plus Ultra y defiende que “jamás” conoció las actuaciones de Ábalos

ECONOMÍA

Le deniegan la incapacidad laboral a un conductor de autobuses pese a los efectos de su medicación: “Tomo diazepam, antidepresivos... en conjunto son una bomba”

Le deniegan la incapacidad laboral a un conductor de autobuses pese a los efectos de su medicación: “Tomo diazepam, antidepresivos... en conjunto son una bomba”

Europa desembolsa 846 millones para reconstruir Valencia tras la DANA: la segunda mayor ayuda del Fondo de Solidaridad en la historia de la UE

Si quieres una casa con piscina, estos son los barrios de España donde más fácil es encontrarla

Pablo Borraz, arquitecto: “Esta es la pregunta que deberías hacerle siempre a tu arquitecto al diseñar una vivienda”

En España faltan viviendas, pero solo el 70% de las construidas se destina a primera residencia: 7,7 millones están vacías o son secundarias

DEPORTES

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy, miércoles 24 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy, miércoles 24 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Mourinho rompe su silencio tras su regreso al Real Madrid: “Mbappé es fenomenal y voy a ayudarle a ser aún mejor”

Vídeo resumen y goles: Colombia supera por la mínima a RD Congo, asegura su clasificación y le servirá el empate contra Portugal para ser primera

Aday Mara y Sergio de Larrea abren una nueva página para España en la NBA: jugarán en los Oklahoma City Thunder y los Dallas Mavericks

Budimir da la primera victoria a Croacia y elimina a Panamá del Mundial 2026: el resumen y el gol, en vídeo