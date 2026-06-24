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Empieza el rodaje de 'Antihéroes' o cómo convertir un fracaso viral en un éxito musical

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Érica Roura Carrera

Terrassa (Barcelona), 24 jun (EFE).- El director Miguel Ángel Lamata ha empezado a rodar en Cataluña 'Antihéroes', una comedia musical y familiar que cuenta la historia de redención y aceptación de una concursante de 'talent show' cuyo fracaso se convirtió en vídeo viral hace unos años.

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EFE se ha colado en el rodaje en Terrassa, la localidad barcelonesa donde se graba 'Operación Triunfo', y ha hablado con el director así como con tres de los principales rostros del filme, Ángela Cervantes, Maxi Iglesias y Nina.

La película, escrita por Susana López Rubio y con música original de Alba S. Torremocha, sigue a Paula Postigo (Ángela Cervantes), una cantante que en 2015 fue señalada públicamente después de soltar "un gallo épico" en un concurso y que, una década más tarde, "arruinada y humillada", se ve obligada a dar clases de música a cinco niños de un centro social.

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Juntos formarán una banda y desafiarán a "¡Cántalo!", el concurso más popular del país dentro de la película, en un camino que mezcla humor, música, amistad y segundas oportunidades.

Lamata ha definido 'Antihéroes' como una película "sobre el artista que todos llevamos dentro", especialmente en la infancia, cuando sacar ese talento puede convertirse en "algo bastante heroico".

"Es una comedia musical familiar, con mucho corazón y mucho humor", ha asegurado el director, que confía en que el público salga del cine "pegando botes" pese a que la película parte de una caída pública.

El cineasta ha explicado que uno de los principales retos del rodaje ha sido acompañar la transformación musical de los personajes y también de los propios actores, ya que varios de ellos no partían de una formación profesional en música.

El director ha defendido que, en un momento social marcado por la crispación y la incertidumbre, la película quiere reivindicar la alegría como una forma de resistencia.

"Creo que es casi nuestra obligación vital ir hacia la alegría, por muy mal que estén las cosas", ha afirmado Lamata, que ha descrito la cinta como una historia para recuperar "esa sonrisa infantil" con la que se descubre la vida.

Ángela Cervantes, nominada al Goya a la mejor actriz, ha destacado que su personaje "vuelve a conectar con la música y consigo misma gracias a los niños", en una relación de aprendizaje mutuo.

"La película habla de aceptar lo imperfecto y de salirse de los cánones que muchas veces se asocian con el éxito (...) Reconocerse y quererse tal y como es uno, con sus cosas, es muy bonito y te hace incluso brillar más", ha señalado.

Maxi Iglesias, por su parte, interpreta a Martín, el padre de una de las niñas del grupo, un personaje que "representa el temor de los adultos ante el deseo y la valentía de sus hijos".

Iglesias ha contado que el recorrido de Martín consiste en "aprender a escuchar a su hija" y entender qué puede estar dejando de hacer ella por los miedos de su padre.

Nina, que debuta en el cine tras una larga trayectoria musical, televisiva y teatral, interpreta a Patricia Claramunt, una empresaria dedicada a descubrir nuevos talentos y firmar contratos discográficos a niños pequeños.

"De mi experiencia (en concursos como 'Operación Triunfo') lo reconozco todo, excepto seguramente la actitud de Patricia Claramunt", ha dicho la artista, que ha admitido entre risas que el mundo de los concursos de talentos le resulta "muy familiar".

"Podríamos decir que estoy en mi salsa", ha añadido Nina, antes de rematar con humor que "hacer de malo es muy divertido". EFE

(Foto) (Vídeo)

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