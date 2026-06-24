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El técnico croata elogia la "sorprendente" calidad y velocidad de Panamá

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Zagreb, 24 jun (EFE).- El seleccionador de Croacia, Zlatko Dalic, ha felicitado a Panamá por su juego en el partido en el que los europeos se impusieron por 0 a 1, y ha dicho incluso que le sorprendió la calidad del rival, informan este miércoles los medios locales.

"Primero, felicito a los chicos (croatas), pero también debo felicitar al rival, que estuvo bien organizado y nos puso las cosas bastante difíciles", declaró tras el encuentro, según informa el portal deportivo Sportklub de Zagreb.

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"El rival sorprendió por su calidad, velocidad y organización", aseguró el técnico de Croacia, quien dijo que no había pronosticado un partido tan "difícil" y "duro".

Dalic reconoció que su equipo "no reaccionó bien" ante ese desafío y que no está satisfecho con la tarea defensiva, sobre todo en la primera mitad del encuentro.

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Con todo, concluyó que su equipo tiene que concentrarse ahora en Ghana, su siguiente rival en la fase de grupos del Mundial.

El técnico recordó que el equipo africano demostró su excepcional calidad con el empate contra Inglaterra.

"Prácticamente ya tienen asegurado el pase a la segunda ronda, y tenemos que prepararnos para ese partido", alertó.

Si quiere superar la fase de grupos, Croacia necesita ganar el sábado 27 a Ghana, que suma actualmente 4 puntos, al igual que Inglaterra, tras haber ganado 1-0 a Panamá y empatado 0-0 con Inglaterra.

Croacia suma ahora 3 puntos, tras perder 4-2 contra Inglaterra y haber ganado 0-1 a Panamá con un gol de Ante Budimir.

Croacia fue tercera en el Mundial de Catar de 2022 y perdió la final contra Francia en Rusia 2018, EFE

vb-as/jpd

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