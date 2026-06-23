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Un muerto y ocho heridos en una estampida durante emisión mundialista en Jordania

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Amán, 23 jun (EFE).- Una persona murió y ocho resultaron heridas en la madrugada de este martes debido a una estampida humana en una plaza del centro de Amán, la capital jordana, donde una multitud de aficionados se habían congregado para seguir el partido de fútbol entre las selecciones de Jordania y Argelia, informaron fuentes oficiales.

"El personal de emergencia acudió al lugar y trasladó a nueve personas al hospital. Una de ellas falleció posteriormente a causa de sus heridas, mientras que el estado de las otras es estable", afirmó el portavoz de la Dirección de Seguridad Pública, Amer al Sartawi.

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Sartawi explicó que el cadáver del fallecido fue trasladado al departamento forense para determinar la causa de la muerte, mientras las autoridades competentes inician una investigación para "esclarecer las circunstancias de la estampida".

La avalancha se produjo en la plaza de Al Hashimiya, situada frente al Anfiteatro Romano de la capital del reino, que registró una gran afluencia de público desde la noche del lunes para seguir la retransmisión del segundo partido de Jordania en el Mundial 2026 a través de pantallas gigantes.

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Estos eventos forman parte de una iniciativa nacional para transmitir los partidos de la selección nacional en espacios públicos y turísticos con el fin de fomentar un ambiente festivo e impulsar el comercio local.

Actividades similares se desarrollaron también de forma simultánea y sin incidentes en las ciudades de Jerash al norte, Petra y Áqaba, en el sur. EFE

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