Piganzoli la gran novedad del Visma de Vingegaard para el Tour de Francia

Redacción deportes, 23 jun (EFE).- El italiano Davide Piganzoli, de 23 años, reciente ganador de la Ruta de Occitania, es la gran novedad del Visma Lease a Bike del danés Jonas Vingegaard para la 113 edición del Tour de Francia que comienza el 4 de julio en Barcelona.

En un evento especial organizado por el Visma para el seguimiento den directo, el equipo neerlandés reveló los siete ciclistas que apoyarán a Jonas Vingegaard en su ambición de ganar el Tour de Francia y lograr el doblete Giro-Tour.

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Davide Piganzoli, quien brilló en Occitania y fue octavo en el Giro a sus 23 años, es la incorporación sorpresa, y tras las bajas del belga Wout Van Aert y del francés Christophe Laporte, completará el equipo junto a Matteo Jorgenson, Edoardo Affini, Victor Campenaerts, Sepp Kuss Per Strand Hahenes y Bruno Armirail.

Para el noruego Strand Hagenes y Piganzoli esta será su primera participación en el Tour de Francia. La mitad del equipo ya compitió en el Giro de Italia: Vingegaard, Kuss, Campenaerts y Piganzoli.

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El Visma-Lease a Bike también anunció el maillot que usarán sus corredores durante el Tour. En las últimas semanas, los aficionados pudieron elegir entre las versiones oscura y clara del mismo diseño, que incluye varias referencias al arquitecto catalán Antoni Gaudí, un guiño a la salida del Tour en Barcelona. Por ello, el maillot ha sido apodado "El Arquitecto". EFE