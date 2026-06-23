Espana agencias

Tama registra 43,7 grados, la temperatura más alta en Cantabria desde que hay registros

Guardar
Google icon

Santander, 23 jun (EFE).- Los termómetros de la localidad de Tama, en el municipio de Cillorigo de Liébana, han alcanzado este martes hasta 43,7 grados, la temperatura más alta en Cantabria desde que existen registros.

Tama, que hoy registra la tercera temperatura más alta del país, supera así los 43,5 grados alcanzados en la localidad cántabra de Terán de Cabuérniga en 2022 y 2025, informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

PUBLICIDAD

En España, solo la localidad cordobesa de Montoro y la jienense de Andújar han superado a Tama en temperatura, con 45,1 y 43,9 grados, respectivamente.

Tama ha alcanzado los 43,7 grados a las 16.20 horas en una nueva jornada tórrida en toda Cantabria, que ha superado los 40 grados en Ramales de la Victoria (41,4), San Felices de Buelna (40,5) y Bárcena Mayor (40,2), en Los Tojos.

PUBLICIDAD

El anterior récord del mes de junio en Cantabria estaba en 41 grados, alcanzados en 2022 en Terán.

Además, las mínimas no han bajado este martes en Cantabria de los 11,5 grados, registrados en Cubillo de Ebro (Valderredible), mientras que en varios puntos de la región se han vivido noches tropicales, al estar por encima de 20 grados durante toda la madrugada.

El centro, el valle de Villaverde y Liébana están hoy en aviso rojo por temperaturas máximas superiores a los 40 grados, mientras que el litoral y la Cantabria del Ebro se encuentran en alerta naranja por máximas de 37 y 38 grados, respectivamente.

La ola de calor ha provocado el ingreso hospitalario de una persona en Cantabria, aunque, en general, el impacto clínico ha sido reducido y ninguno de los casos atendidos en los servicios de urgencias ha revestido gravedad, según ha señalado el consejero cántabro de Salud, César Pascual, a preguntas de los periodista.

Cantabria permanecerá este miércoles en aviso naranja por el calor, con temperaturas máximas por encima de los 38-39 grados en el interior y de los 37 en el litoral, donde subirán respecto a hoy.

Está previsto que se alcancen 40 grados en Potes, 39 en Torrelavega, 38 en Cabezón de la Sal, 36 en Reinosa, 35 en Santander y 34 en Castro Urdiales y San Vicente de la Barquera. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La sevillana Raquel Pérez García, ganadora del I Premio Buero Vallejo

Infobae

Alertan de la presencia de salmonela en fuet de la marca Can Duran

Infobae

Los Bomberos dan por extinguido el incendio en una de las cuatro torres de Madrid

Infobae

Saiz critica que el PP pida respeto a las instituciones y se lo falte al presidente

Infobae

El argentino Luciano Gauna, cinco meses de baja por una lesión en la rodilla derecha

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Quién es Rodolfo Reyes, el empresario venezolano cuyo teléfono se ha convertido en la prueba clave contra Zapatero en la investigación de Plus Ultra

Quién es Rodolfo Reyes, el empresario venezolano cuyo teléfono se ha convertido en la prueba clave contra Zapatero en la investigación de Plus Ultra

‘El Bigotes’, condenado en la Gürtel, aconseja a los acusados de corrupción que colaboren con la Justicia: “Yo no lo hice y fui un gilipollas como la copa de un pino”

Leire gestionaba la “vía Santos”: la UCO involucra a Cerdán en reuniones para gestionar el rescate de Tubos Reunidos

Sara Aagesen se opuso al rescate de Tubos Reunidos por razones ecológicas y forzó una segunda votación, según la UCO

La Guardia Civil detiene a seis personas, entre ellas la concejala de Comercio, tras registrar el Ayuntamiento de Soria por presunta organización criminal y blanqueo

ECONOMÍA

Alemania se encamina a reformar el sistema de pensiones: aumento en la edad de jubilación e inversiones en activos como complemento

Alemania se encamina a reformar el sistema de pensiones: aumento en la edad de jubilación e inversiones en activos como complemento

Amor en el trabajo: por qué las empresas en España no pueden intervenir en las relaciones sentimentales entre sus empleados

David Jiménez, abogado: “Si no tienes hecho el testamento, en la mayor parte de España las herencias se reparten por tercios”

España no construye nuevas viviendas ni consigue vender las 455.000 vacías desde 2024: el stock se concentra en Madrid y la costa levantina

Los bomberos forestales alertan de un verano de alto riesgo de incendios por la falta de prevención: “Nos estamos jugando otra tragedia”

DEPORTES

Harry Kane, el niño al que echaron por gordo y que está a un gol de hacer historia con Inglaterra

Harry Kane, el niño al que echaron por gordo y que está a un gol de hacer historia con Inglaterra

Jordan Pickford, el guardián de la portería de Inglaterra en el Mundial: su padre le cambió el apellido para evitar que le hicieran bullying

Entre 300 y 350 millones de euros: lo que le puede costar al FC Barcelona intentar ‘robar’ a Julián Álvarez al Atlético de Madrid

Al Atlético de Madrid le estalla en la cara la estrategia que usó para fichar a Julián Álvarez y que ahora está utilizando el FC Barcelona

Así es el protocolo de la selección española contra las tormentas de Estados Unidos que ya han tenido que poner en práctica