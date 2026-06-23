Tama registra 43,7 grados, la temperatura más alta en Cantabria desde que hay registros

Santander, 23 jun (EFE).- Los termómetros de la localidad de Tama, en el municipio de Cillorigo de Liébana, han alcanzado este martes hasta 43,7 grados, la temperatura más alta en Cantabria desde que existen registros.

Tama, que hoy registra la tercera temperatura más alta del país, supera así los 43,5 grados alcanzados en la localidad cántabra de Terán de Cabuérniga en 2022 y 2025, informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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En España, solo la localidad cordobesa de Montoro y la jienense de Andújar han superado a Tama en temperatura, con 45,1 y 43,9 grados, respectivamente.

Tama ha alcanzado los 43,7 grados a las 16.20 horas en una nueva jornada tórrida en toda Cantabria, que ha superado los 40 grados en Ramales de la Victoria (41,4), San Felices de Buelna (40,5) y Bárcena Mayor (40,2), en Los Tojos.

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El anterior récord del mes de junio en Cantabria estaba en 41 grados, alcanzados en 2022 en Terán.

Además, las mínimas no han bajado este martes en Cantabria de los 11,5 grados, registrados en Cubillo de Ebro (Valderredible), mientras que en varios puntos de la región se han vivido noches tropicales, al estar por encima de 20 grados durante toda la madrugada.

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El centro, el valle de Villaverde y Liébana están hoy en aviso rojo por temperaturas máximas superiores a los 40 grados, mientras que el litoral y la Cantabria del Ebro se encuentran en alerta naranja por máximas de 37 y 38 grados, respectivamente.

La ola de calor ha provocado el ingreso hospitalario de una persona en Cantabria, aunque, en general, el impacto clínico ha sido reducido y ninguno de los casos atendidos en los servicios de urgencias ha revestido gravedad, según ha señalado el consejero cántabro de Salud, César Pascual, a preguntas de los periodista.

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Cantabria permanecerá este miércoles en aviso naranja por el calor, con temperaturas máximas por encima de los 38-39 grados en el interior y de los 37 en el litoral, donde subirán respecto a hoy.

Está previsto que se alcancen 40 grados en Potes, 39 en Torrelavega, 38 en Cabezón de la Sal, 36 en Reinosa, 35 en Santander y 34 en Castro Urdiales y San Vicente de la Barquera. EFE

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