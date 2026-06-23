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Castillo de Pedraza (Segovia): un viaje de ocho siglos a través de la magia e ilusionismo

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Segovia, 23 jun (EFE).- El punto más elevado de la villa medieval de Pedraza (Segovia), la antigua Pretaria romana, es su castillo-fortaleza del siglo XIII que este verano ofrece un viaje de ocho siglos a través de la magia e ilusionismo que propone un espectáculo de dos horas y media de duración.

En sus muros sufrieron unos meses de prisión (entre 1525 y 1526), dos hijos de Francisco I de Francia a cuenta de las trifulcas bélicas entre su padre y el emperador Carlos V, a buen recaudo ambos en una fortaleza que pueden recorrer este verano, entre el turismo y el ocio recreativo, los espectadores del nuevo espectáculo de Jorge Blass.

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El mago, de 46 años, estrena este martes 'Los secretos del castillo', su último espectáculo que ha catalogado como una experiencia inmersiva donde el espectador/visitante es protagonista activo al recorrer las estancias del imponente recinto defensivo originario del siglo XIII, reedificado en el XV y reformado en el XVI.

Los asistentes, divididos en grupos, se someterán a un recorrido inmersivo e interactivo desde la entrada, en la zona donde antes existía un puente levadizo, antes de franquear un primer perímetro amurallado y de trasponer luego la muralla interior, adosada a la torre del homenaje.

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El emplazamiento del castillo al borde de una depresión orográfica que por detrás actúa como muralla natural, recibe al visitante por la puerta principal de un recinto bien conservado gracias, en buena medida, a su utilización por parte del pintor Ignacio Zuloaga, que lo compró en 1926 en un lamentable estado de ruina.

El pintor lo empleó como vivienda, además de taller, y se hablan de 20.000 pesetas como el precio de compra que un siglo después, en 2024, se han convirtieron en 4,8 millones de euros cuando fue adquirido por la sociedad Teatrópolis, integrada por el productor teatral Luis Álvarez, y los actores, humoristas y también productores Santiago Segura y José Mota.

Ocho siglos después, el castillo ha orientado su utilización, ahora como espacio de actividades culturales, recreativas y de ocio con espectáculos como el que ahora propone Jorge Blass junto a un grupo de ilusionistas donde figuran Alma Thorley, Raymon, Navares y Varo.

Todos ellos transformarán la atmósfera de Pedraza en un itinerario que repleto de sorpresas que finalizará, después de dos horas, con un espectáculo de magia a cargo de Jorge Blass en el patio de armas de la fortaleza segoviana, han informado fuentes de la organización.

Los espectáculos previstos, además de este 23 de junio, sumarán ocho funciones más en diferentes fechas de julio y agosto. EFE

(foto)

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