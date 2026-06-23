Espana agencias

Hallan indicios de malversación y prevaricación al edificar el centro comercial de Melilla

Guardar
Google icon

 Melilla, 23 jun (EFE).- La Brigada Provincial de Policía Judicial Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Melilla ha señalado en un informe indicios de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por valor de unos 7 u 8 millones de euros en la construcción del centro comercial de la ciudad.

El informe, adelantado este martes por El País y al que ha tenido acceso EFE, fue remitido al Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza número 2 de Melilla, en el marco del caso Santiago-Rusadir, que investiga una presunta compra de votos por correo en las elecciones municipales de 2023, y que ahora ha acordado deducir testimonio por estos supuestos hechos.

PUBLICIDAD

Según un auto judicial de este tribunal fechado el 7 de mayo, al que ha accedido EFE, en uno de los registros de esta causa en marzo de 2024, en el domicilio de un empresario de Melilla, se intervino “un documento compuesto por una sola hoja foliada y sellada, donde de forma manuscrita, consta un esquema que su autor denomina "Operación Valenzuela”.

El informe de la UDEF de Melilla fechado el 4 de marzo de este año y firmado por su inspector, señala “elementos de relevancia” en el documento intervenido en el registro del empresario y en la información que aportó una fuente confidencial, que serían indicios de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y otras tipologías delictivas asociadas, sin relación con la operación Santiago-Rusadir.

PUBLICIDAD

La magistrada indica que este documento, de autoría desconocida, versa sobre la adquisición de unos terrenos al Ministerio de Defensa, situados en la Carretera Cuartel de Valenzuela y donde actualmente se encuentra el centro comercial de esta ciudad, denominado Parque Murias, inaugurado en noviembre de 2017.

La fuente confidencial aportó información que estaría vinculada con el documento manuscrito intervenido sobre un presunto fraude durante la construcción del centro comercial, por el cual los terrenos que Defensa cedió a la Ciudad Autónoma fueron ofrecidos en subasta pública tras modificar el Plan General de Ordenación Urbana de Melilla (PGOU) para beneficiar a las tres empresas que participaron en la licitación del proyecto para que fueran las únicas adjudicatarias, señala el informe.

Según esta información, el objetivo era “obtener un gran beneficio económico de la construcción del centro comercial, eludiendo el pago de impuestos locales [...], cuantificando el valor de lo defraudado entorno a los siete u ocho millones de euros” que “pudieran haber tenido como destino final unas cuentas bancarias ubicadas en Gibraltar (paraíso fiscal), cuyos titulares serían supuestamente las personas implicadas en el proyecto, junto con cargos políticos, que favorecieron la omisión de la obligación del pago de los correspondientes tributos”.

El Gobierno de Melilla (PP) ha desmentido el informe de la Policía Nacional al asegurar en un comunicado que el contenido del informe “no se corresponde con la realidad administrativa ni con los hechos efectivamente acontecidos, carece del más mínimo rigor técnico y jurídico” y no ha sido contrastado con los órganos administrativos que tramitaron los expedientes con “absoluta corrección” y los informes técnicos y jurídicos.

Asegura que la Ciudad Autónoma puso en conocimiento de la Fiscalía los hechos relacionados con aquellos locales comerciales que no habían cumplido con sus obligaciones de autodeclaración del IPSI, “actuando en todo momento con diligencia, transparencia y en defensa del interés público”.

Ante esta situación, ha avanzado su intención de ejercer acciones legales contra “los autores, responsables y partícipes de la elaboración, filtración y difusión de dichas informaciones, así como frente a quienes atribuyan o reproduzcan imputaciones delictivas carentes de sustento real que atenten contra el honor y la reputación de esta Administración y de sus empleados públicos”. EFE

(Foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La sevillana Raquel Pérez García, ganadora del I Premio Buero Vallejo

Infobae

Alertan de la presencia de salmonela en fuet de la marca Can Duran

Infobae

Los Bomberos dan por extinguido el incendio en una de las cuatro torres de Madrid

Infobae

Saiz critica que el PP pida respeto a las instituciones y se lo falte al presidente

Infobae

El argentino Luciano Gauna, cinco meses de baja por una lesión en la rodilla derecha

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Quién es Rodolfo Reyes, el empresario venezolano cuyo teléfono se ha convertido en la prueba clave contra Zapatero en la investigación de Plus Ultra

Quién es Rodolfo Reyes, el empresario venezolano cuyo teléfono se ha convertido en la prueba clave contra Zapatero en la investigación de Plus Ultra

‘El Bigotes’, condenado en la Gürtel, aconseja a los acusados de corrupción que colaboren con la Justicia: “Yo no lo hice y fui un gilipollas como la copa de un pino”

Leire gestionaba la “vía Santos”: la UCO involucra a Cerdán en reuniones para gestionar el rescate de Tubos Reunidos

Sara Aagesen se opuso al rescate de Tubos Reunidos por razones ecológicas y forzó una segunda votación, según la UCO

La Guardia Civil detiene a seis personas, entre ellas la concejala de Comercio, tras registrar el Ayuntamiento de Soria por presunta organización criminal y blanqueo

ECONOMÍA

Alemania se encamina a reformar el sistema de pensiones: aumento en la edad de jubilación e inversiones en activos como complemento

Alemania se encamina a reformar el sistema de pensiones: aumento en la edad de jubilación e inversiones en activos como complemento

Amor en el trabajo: por qué las empresas en España no pueden intervenir en las relaciones sentimentales entre sus empleados

David Jiménez, abogado: “Si no tienes hecho el testamento, en la mayor parte de España las herencias se reparten por tercios”

España no construye nuevas viviendas ni consigue vender las 455.000 vacías desde 2024: el stock se concentra en Madrid y la costa levantina

Los bomberos forestales alertan de un verano de alto riesgo de incendios por la falta de prevención: “Nos estamos jugando otra tragedia”

DEPORTES

Harry Kane, el niño al que echaron por gordo y que está a un gol de hacer historia con Inglaterra

Harry Kane, el niño al que echaron por gordo y que está a un gol de hacer historia con Inglaterra

Jordan Pickford, el guardián de la portería de Inglaterra en el Mundial: su padre le cambió el apellido para evitar que le hicieran bullying

Entre 300 y 350 millones de euros: lo que le puede costar al FC Barcelona intentar ‘robar’ a Julián Álvarez al Atlético de Madrid

Al Atlético de Madrid le estalla en la cara la estrategia que usó para fichar a Julián Álvarez y que ahora está utilizando el FC Barcelona

Así es el protocolo de la selección española contra las tormentas de Estados Unidos que ya han tenido que poner en práctica