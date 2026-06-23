Bolaños destaca un descenso en la litigiosidad de un 18 % con la ley de eficiencia

Madrid, 23 jun (EFE).- El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha destacado el descenso en la litigiosidad de en torno a un 18 % de media en los primeros cinco meses del año, y del 30 % en el caso de la jurisdicción civil, gracias a la ley de eficiencia en la justicia.

Un dato que se suma a la subida de un 6,3 % en los señalamientos de juicios y de un 4,9 % en la celebración de vistas orales, que ha resaltado este martes el ministro en el Senado durante una interpelación del PNV sobre el progreso e implementación de la ley.

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Son "indicadores positivos" del plazo de enero a mayo de 2026 en relación al mismo periodo del año anterior, cuando no estaba implementada dicha norma, ha indicado el ministro, que ha celebrado también un descenso, aunque tímido, de casi el 1 % en la pendencia, después de 10 años sin reducirse.

Aunque no son "las cifras definitivas", para Bolaños, es "indiscutible" que se ha reducido la litigiosidad gracias, por ejemplo, a herramientas como los medios adecuados de solución de controversias (MASC).

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El Ministerio ha constatado, según ha explicado Bolaños, "cierto retraso" en la implementación de la ley en el País Vasco porque la Consejería de Justicia "optó por no implementar los modelos de referencia para la implementación de la oficina judicial" que facilitó Justicia, sino optar por un modelo diferente.

El ministro ha dicho que lo respeta y que cree que funcionará, pero "está costando algo más y 'de facto'" solo está implementado "con funcionamiento pleno en un 64 % de los partidos judiciales". EFE

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