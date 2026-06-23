La selección española da lustre al Campeonato de España de Natación Artística

Las Palmas de Gran Canaria, 23 jun (EFE).- La selección española de natación artística participará, sin puntuaciones oficiales, en el Campeonato de España Absoluto e Infantil de Natación Artística, que se celebra en el CN Metropole de Las Palmas de Gran Canaria y reunirá a casi 400 deportistas de Primera División.

En la presentación del campeonato, la seleccionadora española de natación artística, Andrea Fuentes, ha explicado que esta estancia en Canarias, que será "muy positiva", servirá de "simulacro de competición" de cara a medir "nuestro máximo potencial" en el Europeo y pelear por el "máximo de oros".

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"Estamos para aportar a los demás y para competir al máximo que podamos, aunque no haya puntaciones para nosotros. Vamos a acostumbrarnos a esa sensación de presión y de hacerlo ahora y aquí porque no vale repetir después", ha asegurado.

Pese a tener la mentalidad de competir y dar su mejor versión, la catalana ha celebrado que la visita a jóvenes que practican este deporte les permite "volver al objetivo principal del equipo", que no era simplemente tener una medalla colgada en la pared, sino "pasar fronteras más lejanas y aportar a la gente de fuera".

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En este sentido, ha afirmado que durante estos días de entrenamiento y competición quieren "transparencia, aportar valores y que la gente vea cómo nos esforzamos, hacemos trabajo en equipo, creamos cosas nuevas y hacemos posible lo imposible": "No solo nos dedicamos a levantar una pierna en el agua".

"Estás en tu piscina, trabajando y buscando cómo mejorar potenciales ganancias, pero también mirando al defecto y cómo eliminarlo, por lo que vienes aquí y tienes a 50 niñas y niños mirándote con ojos como naranjas y te acuerdas de que estás haciendo algo especial y que estás creando ilusión", ha defendido.

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La idea de estar en Gran Canaria no se le ocurrió a Andrea Fuentes, ha desvelado, fue la insistencia de Dennis González para que el equipo se fuera de viaje y sumar "experiencias juntos y no estar solo con el plan casero".

"Me hace ilusión estar aquí, estamos aquí gracias a Dennis. A principio de temporada dije que no íbamos a competir casi nada para ir cocinando mejor la preparación, investigar y ver qué podemos hacer con la selección para innovar, y para eso necesitas tiempo en la intimidad. Pero Dennis tenía la razón, eso no podemos perderlo", ha subrayado.

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La histórica nadadora artística canaria Thais Henríquez amadrinará el Campeonato de España Absoluto e Infantil de Natación Artística, por lo que se ha mostrado "muy feliz" de ser la máxima representante en el club de su casa: "Es un momento muy especial".

La grancanaria ha recordado a los jóvenes que el deporte "tiene el poder de cambiar el mundo, cambiar a las personas, dar valores y hacer entender de que se puede", pero para eso es esencial "vivir la vida y soñar muy en grande", ha afirmado la doble medallista olímpica en Pekín y Londres.

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"Como dijo Andrea Fuentes, no solamente levantamos la pierna, aquí cumplimos sueños y creamos personas increíbles. Con ella viví desde la categoría júnior haciendo historia hasta los dos Juegos Olímpicos, y bien sabemos la importancia de transmitir estos valores, inspirar y potenciar las capacidades del ser humano para que vean en nosotros la posibilidad de hacer posible lo imposible. Este momento que seguro que va a cambiar muchas vidas", ha reflexionado.

El campeonato, que se disputará lugar del 26 al 28 de enero, reunirá a 150 nadadoras y nadadores en la categoría absoluta, provenientes de trece equipos, mientras que en la categoría infantil sumará 231 participantes de los veinte equipos de Primera División. EFE

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