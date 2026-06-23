La alero francesa Clémentine Samson regresa al Celta

Vigo, 23 jun (EFE).- La alero francesa Clémentine Samson volverá a vestir la camiseta del Celta Baloncesto tras el ascenso del equipo gallego a la Liga Femenina.

Tras una larga experiencia en el baloncesto de su país, donde defendió las camisetas de Carolo Basket, Roche Vendée Basket y Tarbes GB, la jugadora gala dio el salto a España en la temporada 2023-24 con su fichaje por el Celta, con el que promedió 13.2 puntos, 4.1 rebotes y 11.8 créditos de valoración de media por partido en el curso 2024-25.

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El descenso del Celta motivó su salida del Movistar Estudiantes, club del que se desvinculó en el mes de noviembre pasado. De ahí dio el salto al Baxi Ferrol.

“Después de una temporada en Estudiantes y Ferrol, la francesa regresa a Vigo para afrontar junto a nosotros el reto de la Liga Femenina Endesa”, señala el club vigués, que anteriormente había anunciado el fichaje de la base estadounidense Leslie Vorpahl. EFE

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