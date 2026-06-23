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La DGT acogerá la XII Asamblea del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial

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Madrid, 23 jun (EFE).- La sede de la Dirección General de Tráfico (DGT) en Madrid acogerá del 24 al 26 de junio la XII Asamblea General del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial (OISEVI), en el que participarán más de un centenar de expertos de 22 países.

Según ha informado este martes la DGT en un comunicado, estas jornadas se clausurarán el día 26 con un acto en la Casa de América de Madrid con un evento sobre seguridad vial, que estará integrado por primera vez en el marco oficial de una Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en España el próximo mes de noviembre.

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El objetivo de estas jornadas, que arrancan mañana en la sede de la DGT, es el de "fortalecer el papel y la eficacia del Programa Iberoamericano de Seguridad Vial/OISEVI y de los organismos nacionales responsables de la seguridad vial", y para ello se articulará un mensaje común y se coordinarán acciones para frenar la siniestralidad vial.

En los 22 países de la Conferencia Iberoamericana, la siniestralidad vial se cobra anualmente alrededor de 90.000 vidas.

La apertura de estas jornadas correrá a cargo del director general de Tráfico, Pere Navarro, y también intervendrá el presidente del Programa Iberoamericano de Seguridad Vial/OISEVI, Marcelo Metediera, así como el responsable global del Decenio de Acción para la Seguridad Vial de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Matts-Ake Belin. EFE

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