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Bildu afirma que la legislatura "debe continuar" para avanzar en "el tema plurinacional"

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Madrid, 23 jun (EFE).- La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurúa, ha afirmado este martes que la legislatura de Pedro Sánchez "debe continuar" para seguir haciendo avances en el tema plurinacional y en derechos sociales.

Así lo ha manifestado en declaraciones a la prensa en la Cámara Baja, en las que ha afirmado que el Gobierno también tiene pendiente la regeneración democrática.

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Aizpurúa ha sido preguntada por la sentencia a 24 años de cárcel al exministro de Transportes José Luis Ábalos y ha afirmado que lo más importante en este momento es hacer es que haya "garantías de no repetición".

La portavoz también se ha referido a la condena al comisionista Víctor de Aldama -que confesó el pago de mordidas- de 4 años y medio, con una suspensión de la pena que implica que no entrará en prisión.

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Una condena "sorprendente", ha dicho, con la que la judicatura manda un mensaje "bastante atroz", el de que "según con quién, si te rodeas bien o acusas bien" además de que "te salga gratis" te llevas el botín. EFE

(vídeo)

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