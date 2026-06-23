El Jazzaldia concede su máximo galardón al que ha sido su director 42 años, Miguel Martín

San Sebastián, 23 jun (EFE).- El Festival de Jazz de San Sebastián reconocerá la labor del que ha sido su director durante 42 años, Miguel Martín, con la concesión del Premio Donostiako Jazzaldia, máximo galardón de la cita musical donostiarra, que compartirá con los saxofonistas estadounidenses David Murray y Joe Lovano.

Será la 61 edición del Jazzaldia, que se celebrará entre el 22 y el 26 de julio, la primera sin Martín como director, un puesto al que accedió en 1984 aunque integraba su comité organizador desde 1978 y que dejó el pasado mes de abril por jubilación al cumplir 70 años.

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"Es un premio por ser el alma del festival y una persona clave para que el Jazzaldia haya llegado a lo que es hoy. Gracias a él se ha convertido en uno de los festivales más relevantes del país", ha señalado el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, en la rueda de prensa de presentación de la próxima edición.

Preguntado por el concurso para elegir al nuevo director, que quedó desierto después de que las dos personas que superaron el proceso declinaran ocupar el puesto temporal, el director gerente de Donostia Kultura, Jaime Otamendi, no ha revelado detalles sobre el nuevo proceso salvo que "se están recibiendo muchas candidaturas".

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Martín recibirá la distinción el próximo 25 de julio en la Plaza de la Trinidad en el concierto homenaje a John Coltrane, que ofrecerán Charles Tolliver y Marcus Miller, y a Miles Davis, que correrá a cargo del bajo Marcus Miller.

Esta es una de las veladas para las que hay lista de espera en este Jazzaldia, una edición para la que se han vendido ya 11.000 entradas.

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Con más de 200 álbumes en su haber, David Murray es uno de los maestros del sonido del jazz moderno y ha colaborado con artistas como Randy Weston, McCoy Truner, Taj Mahal, Cassandra Wilson, Omara Portuondo, Gregory Porte, entre otros muchos.

Murray actuará por sexta vez en el Jazzaldia con un concierto en la Plaza de la Trinidad el 23 de julio en formación de cuarteto con Marta Sánchez (piano), Luke Stewart (contrabajo), Russell Carter (batería), y Francesca Cinelli (voz).

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Le seguirá en el escenario el saxofonista Joe Lovano, también en cuarteto con Julian Lage (guitarra), Santi Debriano (contrabajo) y Will Calhoun (batería).

Nacido en Cleveland en 1952, Lovano es una figura esencial del jazz contemporáneo caracterizado por la búsqueda constante de nuevas sonoridades que le ha hecho valedor del premio Donostiako Jazzaldia.

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En total serán 77 conciertos, 47 de ellos gratuitos, en 12 escenarios diferentes que reunirán a artistas jóvenes como la cantante Samara Joy, Julius Rodríguez o la brasileña Lisa Ono, los consagrados Pat Metheny, Carmen Landy, Cecil McLorin, Marcus Miller, Julian Lage, Mike Stern y Diana Krall, que en esta ocasión estará acompañada por Marc Ribot.

La oferta de actuaciones gratis la playa de Zurriola, en la que por primera vez regirá la prohibición de fumar, se abre con la cantante Laura Pergolizzi, conocida como LP, y el grupo alavés ETS, una de las formaciones que canta en euskera con mayor tirón de público. EFE

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