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Koubek: La República Checa es capaz de vencer a equipos tan fuertes como México

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México, 23 jun (EFE).- Miroslav Koubek, seleccionador de República Checa, aseveró este martes que su equipo ya demostró en la repesca ante Irlanda y Dinamarca que es capaz de derrotar a equipos más fuertes, como también lo es México.

"Aprendimos en la eliminatoria, tuvimos experiencia. Debemos recordar lo que vivimos contra Irlanda y Dinamarca; hemos derrotado a equipos más fuertes, así que también podemos tener éxito contra México al que le tenemos gran respeto, pero nos enfocamos en nosotros. En el fútbol los milagros ocurren y confiamos en ganar", aseveró el técnico.

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Koubek, quien recordó la repesca europea ante Irlanda y Dinamarca, habló en la previa del partido de este miércoles ante México en el estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca, partido en el que están obligados a ganar para avanzar a los dieciseisavos de final.

"Estamos ante nuestra última oportunidad. No estamos muy felices con lo resultados. Por eso ahora debemos tener mayor posesión de balón porque si no vamos a terminar defendiéndonos todo el tiempo, así que es algo que debemos mejorar, tener un mejor despliegue", apuntó.

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El estratega se refirió a la derrota con la que iniciaron el Mundial por 2-1 ante Corea del Sur y el empate (1-1) que sacaron con Sudáfrica en la segunda jornada de la fase de grupos.

Estos resultados sitúan a los checos en el tercer lugar del grupo A con un punto, persiguen a Corea del Sur que tiene tres; mientras que México ya es inalcanzable, con seis unidades.

"La estrategia de México no es algo que nosotros consideramos, eso depende de su entrenador. Tienen jugadores muy buenos, cuentan en Raúl Jiménez con un gran delantero, pero preferimos concentrarnos en nuestro desempeño. Jugamos ante un rival que ha ganado seis puntos, pero nos hemos preparado muy bien para este juego", puntualizó.

Algo con lo que coincidió Ladislav Krejcí, capitán de la selección checa.

"Estamos listos para esto. México ha mostrado fuerza individual y como equipo, pero estamos convencidos de que podemos derrotarlos. Ésa es la razón por la que estamos aquí, queremos avanzar a la siguiente ronda. Sabemos lo importante que es el partido para nosotros. Lo de jugar en el Azteca ya veremos las sensaciones. cuando pisemos el campo mañana", concluyó el capitán de República Checa. EFE

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