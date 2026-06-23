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Martínez hace historia: ya es el técnico español con más victorias en los Mundiales

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Lisboa, 23 jun (EFE).- El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, agrandó este martes su huella en los banquillos internacionales al convertirse en el entrenador español con más victorias en fases finales de los Mundiales y consolidar, además, unos registros históricos al frente de la selección portuguesa.

Martínez alcanzó su octavo triunfo en una Copa del Mundo, tras sumar siete victorias con Bélgica y una con Portugal en un total de doce encuentros dirigidos en la máxima competición del fútbol internacional. Con ese registro supera las siete victorias logradas por Vicente del Bosque con España en diez partidos mundialistas.

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El técnico catalán también se convirtió durante este torneo en el entrenador español con más participaciones en fases finales de la Copa del Mundo, al alcanzar su tercera presencia en la competición.

Desde que asumió el cargo de seleccionador de Portugal en enero de 2023, Martínez ha dirigido 40 encuentros, con un balance de 28 victorias, siete empates y cinco derrotas, lo que le otorga un porcentaje de triunfos del 70 %, el más alto de cualquier seleccionador en la historia de la selección portuguesa.

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De esos 40 partidos, 31 corresponden a competiciones oficiales, con un balance de 22 victorias, seis empates y tres derrotas, mientras que en los nueve amistosos disputados ha logrado seis triunfos, un empate y dos derrotas.

Entre los hitos conseguidos bajo su dirección destaca también la conquista de la Liga de Naciones de la UEFA, el primer gran título de Martínez al frente del combinado luso.

En el apartado ofensivo, Portugal ha marcado 102 goles en los 40 encuentros dirigidos por el entrenador español, una media de 2,55 tantos por partido, la más alta registrada por un seleccionador portugués.

Además, Martínez se convirtió en el técnico más rápido de la historia de Portugal en alcanzar los 100 goles anotados, una cifra que logró en su partido número 39 al frente del equipo nacional.

Los datos refuerzan el impacto del entrenador español en una selección que, liderada por una generación encabezada por figuras como Cristiano Ronaldo, atraviesa una de las etapas más exitosas y productivas de su historia reciente. EFE

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