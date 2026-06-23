2-2 (0-2). El Igualada hace historia en penaltis y conquista la OK Liga 29 años después

A Coruña, 23 jun (EFE).- El Igualada se proclamó este martes campeón de la OK Liga 29 años después de su último título, tras imponerse al Hockey Club Liceo en su pista en el quinto y definitivo partido de la final, decidido en la tanda de penaltis después del 2-2 con el que concluyó el tiempo reglamentario.

El conjunto dirigido por Marc Muntané firma así el sexto campeonato de su historia, el primero desde 1997, en una temporada que ya queda marcada por su capacidad de resistencia y de fe: primero, remontando la semifinal ante el gran dominador Barça; después, levantando un 2-0 en contra en la serie ante el Liceo y culminando la gesta en el mismo escenario donde nadie había logrado ganar esta temporada.

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El Liceo, por su parte, rozó su noveno título liguero en una final que tuvo en su mano tras adelantarse en la serie, pero que terminó en un desenlace amargo. El equipo coruñés prolonga así una sequía que se le resiste desde 2022 y encaja su decimotercera derrota en 15 finales disputadas desde 2009.

El partido decisivo nació marcado por la tensión, aunque fue el Igualada quien golpeó primero. Sin complejos y liberado de presión, el conjunto visitante se adelantó gracias a Biel Llanes, una de las grandes revelaciones de la final, que culminó con acierto una acción ofensiva en los primeros compases.

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El Liceo respondió con el peso de su jerarquía. ‘Dava’ Torres asumió la responsabilidad para igualar el encuentro. El intercambio de golpes continuó en un duelo de máxima igualdad en el que el Igualada volvió a adelantarse, pero el conjunto gallego por obra de su capitán replicó de nuevo para firmar el 2-2 que devolvía la igualdad.

En el tramo final, el Liceo apretó con insistencia, empujado por su público, aunque se topó una y otra vez con un Igualada sostenido por la actuación de Arnau Martínez bajo palos, clave para forzar la prórroga.

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El tiempo extra mantuvo el mismo guion: dominio territorial del Liceo, que no logró transformar su superioridad en el gol del título. Sin acierto en las áreas, la final quedó abocada a los penaltis.

En la tanda, el Igualada mostró mayor sangre fría. Joel Roma y Marc González acertaron en sus lanzamientos, mientras el Liceo se estrellaba contra Arnau Martínez y también con el portero suplente Jaume Marqués. En el quinto y definitivo lanzamiento, Nuno Paiva se topó de nuevo con Martínez, que adivinó sus intenciones y desató la celebración del conjunto arlequinado.

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- Ficha técnica:

2 (0) - Hockey Club Liceo: Roca; Carballeira, Torres (2), Paiva, Pérez, -cinco inicial-, Cervera, Xaus, Copa, Saavedra y Rodríguez (p.s).

2 (2) - Igualada Rigat: Martínez; Llanes (1), Pascual, Ruano, Carol, -cinco inicial-, González, Roma, Cardil, Cañadillas (1) y Marqués (p.s).

Goles: 0-1, min.5: Biel Llanes. 1-1, min.20: 'Dava' Torres. 1-2, min.30: Miguel Cañadillas. 2-2, min.37: 'Dava' Torres, de penalti. Penaltis. 0-1: Joel Roma. 0-2: Marc González.

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Árbitros: Miguel Díaz y Jonathan Sánchez. Mostraron tarjeta amarilla a César Carballeira y a Bruno Saavedra por parte del Hockey Club Liceo y a Joan Ruano por parte del Igualada Rigat.

Incidencias: Quinto partido de la final de la OK Liga disputado en el Palacio de los Deportes de Riazor de A Coruña. EFE

avm/sab