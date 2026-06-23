España

¿Eres alérgico? Ten cuidado con este alimento con alérgeno no declarado

Las autoridades han publicado una alerta urgente sobre un producto alimenticio que contiene ingredientes alérgenos no declarados

Guardar
Google icon
La AESAN lanza alertas sobre alimentos con alérgenos no declarados (Infobae)
La AESAN lanza alertas sobre alimentos con alérgenos no declarados (Infobae)

Ante la presencia de un alérgeno no declarado en un producto alimenticio, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) difundió una alerta sanitaria en el que instan a la población con alergias a que evite su consumo.

La presencia del ingrediente detectado puede suponer un riesgo grave para la salud de las personas con alergia. Por tanto, es importante que se facilite información rápida y puntual sobre su presencia en los alimentos, a fin de que los consumidores elijan con conocimiento de causa las opciones que sean seguras para ellos.

PUBLICIDAD

Las autoridades alimentarias, a través de su página oficial, publicaron la Advertencia para personas con intolerancia a la lactosa: Lactosa no declarada en etiquetado de producto cárnico procedente de España (Ref ES2026/382).

Alerta sanitaria

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ADVIERTE A LAS PERSONAS CON INTOLERANCIA A LA LACTOSA de la comercialización de Cabezada de lomo de la marca Jamones Alfredo Monfort, S.L., con presencia de lactosa no incluida en el etiquetado.Como medida de precaución, se recomienda a aquellas personas CON INTOLERANCA A LA LACTOSA que pudieran tener en sus hogares el producto anteriormente mencionado se abstengan de consumirlo.EL CONSUMO DE ESTOS PRODUCTOS NO COMPORTA NINGÚN RIESGO PARA EL RESTO DE LA POBLACIÓN.

PUBLICIDAD

Así se ve el producto contaminado detectado por las autoridades (AESAN)
Así se ve el producto contaminado detectado por las autoridades (AESAN)

Alerta alimentaria: qué hacer

Cuando la AESAN difunde una alerta sanitaria lo hace con el fin de advertir a los consumidores de un producto potencialmente peligroso que podría estar en sus casas.

En el caso de que el alimento contaminado hallado por las autoridades se encuentra en tu casa, se sugiere seguir los siguientes tres pasos:

1. Verificar la información: existe mucha información falsa rondando por internet, si tienes dudas sobre la alerta sanitaria y su veracidad acude a la página oficial www.aesan.gob.es.

2. Valora el riesgo: Determina si eres susceptible de verte afectado por esa alerta. Muchas de las alertas que se publican van dirigidas exclusivamente a personas con alergias o intolerancias alimentarias y no a la población en general.

3. Comprueba el producto: Revisa que has adquirido o consumido el producto específicamente implicado en la alerta alimentaria. Debes fijarte en las características mencionadas en la propia alerta, por ejemplo en su fecha de publicación, en la denominación del producto, el peso y sobre todo, el número de lote o fecha de caducidad o consumo preferente.

Si el producto coincide exactamente con las especificaciones recogidas en la alerta y eres población potencialmente afectada no lo consumas, devuélvelo al punto de venta si conservas el ticket de compra para su reembolso o cambio y/o acude a un centro de salud si presentas alguna sintomatología compatible tras haberlo ingerido.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesAlertas Sanitarias de España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición alerta sobre un producto con un alérgeno no declarado

Las pruebas han mostrado la presencia de sustancias peligrosas que podrían causar problemas de salud

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición alerta sobre un producto con un alérgeno no declarado

RoRo cuenta en ‘El Hormiguero’ su experiencia entrenando con monjes Shaolin antes de ‘La Velada’: “La verdad es que fue maravilloso”

La influencer detalló cómo la disciplina adquirida en China ha influido en su preparación para volver al ring

RoRo cuenta en ‘El Hormiguero’ su experiencia entrenando con monjes Shaolin antes de ‘La Velada’: “La verdad es que fue maravilloso”

Un fallo eléctrico corta la alta velocidad entre Madrid-Sevilla y paraliza el Cercanías de la capital andaluza

La avería ha sido detectada poco antes de las 20.30 horas, y se ha localizado en dos tramos distintos que parten de la estación de Sevilla-Santa Justa

Un fallo eléctrico corta la alta velocidad entre Madrid-Sevilla y paraliza el Cercanías de la capital andaluza

Francia registra su día más caluroso desde que existen datos y la ola de calor deja al menos 40 muertos por ahogamiento

Colegios cerrados, restricciones en hospitales y el adelanto del cierre de monumentos reflejan el impacto de la emergencia climática en todo el país

Francia registra su día más caluroso desde que existen datos y la ola de calor deja al menos 40 muertos por ahogamiento

Estos son los números ganadores del sorteo de Euromillones del martes 23 de junio

Como cada martes, aquí están los resultados del sorteo, dados a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Estos son los números ganadores del sorteo de Euromillones del martes 23 de junio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un fallo eléctrico corta la alta velocidad entre Madrid-Sevilla y paraliza el Cercanías de la capital andaluza

Un fallo eléctrico corta la alta velocidad entre Madrid-Sevilla y paraliza el Cercanías de la capital andaluza

El Ayuntamiento de Soria suspende a la concejala detenida en una operación anticorrupción

Sánchez comparece al fin en el Congreso para responder por la catarata de casos de corrupción que apuntan al PSOE y al Gobierno y encajando todavía la condena a Ábalos

Felipe González avala la condena a Ábalos y recuerda, sobre las críticas a Aldama, que el PSOE “ha incentivado, premiado e incluso indultado” a delatores de corrupción

Quién es Rodolfo Reyes, el empresario venezolano cuyo teléfono se ha convertido en la prueba clave contra Zapatero en la investigación de Plus Ultra

ECONOMÍA

Esto dice la ley sobre qué hacer si se rompe el aire acondicionado en el piso de alquiler durante la ola de calor

Esto dice la ley sobre qué hacer si se rompe el aire acondicionado en el piso de alquiler durante la ola de calor

El calor extremo pone en riesgo las cosechas de maíz y trigo de Francia, lo que afectaría al precio de los cereales en Europa

Alemania se encamina a reformar el sistema de pensiones: aumento en la edad de jubilación e inversiones en activos como complemento

Amor en el trabajo: por qué las empresas en España no pueden intervenir en las relaciones sentimentales entre sus empleados

David Jiménez, abogado: “Si no tienes hecho el testamento, en la mayor parte de España las herencias se reparten por tercios”

DEPORTES

El histórico récord de Cristiano Ronaldo, sus dos goles y la manita de Portugal ante Uzbekistán en el Mundial, en vídeo

El histórico récord de Cristiano Ronaldo, sus dos goles y la manita de Portugal ante Uzbekistán en el Mundial, en vídeo

El Atlético de Madrid ataca al Barça por el caso Julián Álvarez y adelanta que presentará una denuncia: “Nos faltan al respeto. Creen que pueden ningunearnos”

Gaethje sigue cargando contra Topuria: “Habría sido tremendamente irrespetuoso si me hubiera vencido en la Casa Blanca”

Elliot Anderson, el jugador por el que sus profesores apostaron que jugaría con Inglaterra y ahora es el ‘ojito derecho’ de Tuchel en el Mundial

Harry Kane, el niño al que echaron por gordo y que está a un gol de hacer historia con Inglaterra