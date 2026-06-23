España

RoRo cuenta en ‘El Hormiguero’ su experiencia entrenando con monjes Shaolin antes de ‘La Velada’: “La verdad es que fue maravilloso”

La influencer detalló cómo la disciplina adquirida en China ha influido en su preparación para volver al ring

Guardar
Google icon
Su experiencia en un templo Shaolin marcó uno de los momentos más destacados de la entrevista en El Hormiguero
La creadora de contenido habló sobre sus inicios en la cocina y su próxima participación en La Velada (El Hormiguero)

Rocío López Bueno, conocida como RoRo, ha acudido a ‘El Hormiguero’ para repasar su trayectoria como creadora de contenido y detallar su preparación para La Velada del próximo 25 de julio, donde volverá al ring tras su derrota anterior ante Abby.

Con más de 15 millones de seguidores en redes sociales, RoRo ha contado en ‘El Hormiguero’ que con 12 años se “independizó” culinariamente de sus padres, una experiencia que explica su relación temprana con la cocina, contenido habitual en sus producciones.

PUBLICIDAD

La ‘influencer’ supera habitualmente el millón de visualizaciones por vídeo y ha explicado en televisión que ahora consume entre 120 y 130 gramos de proteína al día para afrontar una fase de volumen orientada a ganar fuerza y masa muscular. Su nombre empezó a ganar peso hace apenas dos años, cuando sus recetas caseras y sus vídeos preparando desde cero distintos caprichos para su novio Pablo comenzaron a dispararse en redes sociales.

De la cocina al ring

Durante la entrevista, RoRo ha relatado que empezó a cocinar por necesidad desde muy pequeña, al no coincidir en horarios con sus padres. “Yo me independicé culinariamente de mis padres. Yo empecé a hacerme mi comida por mi cuenta y ellos por la suya. Entonces, al final, cada uno tenía su hora, cada uno tenía su comida”.

PUBLICIDAD

Ese aprendizaje temprano no implicó una alimentación equilibrada en sus inicios. “Imagínate, dale tú a una niña de 12 años la libertad para hacerse la comida que quiera. Yo, literalmente, merendaba croquetas, almorzaba pizza, comía pasta. Y al final, ya poco a poco he ido aprendiendo más de educación nutricional”.

Relató cómo la disciplina aprendida en su estancia con monjes Shaolin ha cambiado su enfoque en el deporte y la vida diaria
Detalló la rutina de entrenamiento y alimentación que sigue para ganar fuerza antes de regresar al ring (El Hormiguero)

Esa soltura entre fogones la llevó también a convertirse en segunda finalista de Next Level Chef, el programa de Telecinco en el que compitió con chefs profesionales. En la actualidad, esa relación con la comida está marcada por la preparación física para su próximo combate.

RoRo ha explicado que se encuentra “en fase de volumen” para ganar fuerza y masa muscular. “Ahora mismo estoy en fase de volumen, porque hay que ponerse más fuerte que el vinagre”. A partir de ahí, ha detallado la pauta que sigue con la proteína en esta etapa de hipertrofia muscular. “Yo, por lo que tengo entendido, la proteína que yo debería tomar para una fase de hipertrofia muscular, pues es entre 1,5 a 2,5 gramos por kilo de peso. Entonces, ahora mismo estaría comiendo, yo diría, unos 120, 130 gramos de proteína al día”.

Aprendizaje en el templo Shaolin

En la segunda mitad de la conversación ha tratado otro de los pasajes que más curiosidad ha despertado: su entrenamiento con monjes Shaolin en China. RoRo ha descrito esa experiencia como una preparación dura en lo físico y en lo mental, hasta el punto de volver con moratones y de sentir después mucho más liviano el trabajo que realiza en Madrid.

La influencer ha explicado que el acceso a ese entrenamiento se consiguió “a través de un contacto de un contacto”, y ha subrayado que no se trató de una visita turística. “Pero al final, tú allí no puedes entrar como Pedro por su casa, obviamente. Es un sitio en el que tienes que tener muchísimo respeto, tanto por la cultura como por el arte marcial que están practicando allí, que para ellos es su vida, realmente”.

El Hormiguero, de los programas más vistos de la televisión en España

Esa entrada, según su relato, exigía un compromiso previo claro sobre la actitud y el propósito del viaje. “Tú tienes que entrar con todo el respeto del mundo y no puedes entrar ahí con una cámara y hacer el tonto. Entonces nosotros nos comprometimos a que íbamos a entrenar en serio, que íbamos a respetar al máximo todo lo que pudiéramos, que íbamos a participar en el templo más que aprovecharnos de ello, y nos abrieron las puertas. Y la verdad es que fue maravilloso”.

También ha dado detalles concretos sobre la rutina diaria que siguió allí en los primeros días. “Pues mira, sí que es verdad que luego al final se iba haciendo un poquito más light, pero al principio nos despertábamos a las cuatro de la mañana, cuatro y media. Desayunábamos fuerte porque luego hasta las tres de la tarde no había parón”.

Temas Relacionados

El HormigueroPablo MotosRedes SocialesGente EspañaFamosos EspañaIbai LlanosAntena 3AtresmediaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un fallo eléctrico corta la alta velocidad entre Madrid-Sevilla y paraliza el Cercanías de la capital andaluza

La avería ha sido detectada poco antes de las 20.30 horas, y se ha localizado en dos tramos distintos que parten de la estación de Sevilla-Santa Justa

Un fallo eléctrico corta la alta velocidad entre Madrid-Sevilla y paraliza el Cercanías de la capital andaluza

Francia registra su día más caluroso desde que existen datos y la ola de calor deja al menos 40 muertos por ahogamiento

Colegios cerrados, restricciones en hospitales y el adelanto del cierre de monumentos reflejan el impacto de la emergencia climática en todo el país

Francia registra su día más caluroso desde que existen datos y la ola de calor deja al menos 40 muertos por ahogamiento

Estos son los números ganadores del sorteo de Euromillones del martes 23 de junio

Como cada martes, aquí están los resultados del sorteo, dados a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Estos son los números ganadores del sorteo de Euromillones del martes 23 de junio

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del martes 23 de junio de 2026

Como cada día de la semana, aquí están los ganadores del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del martes 23 de junio de 2026

El Ayuntamiento de Soria suspende a la concejala detenida en una operación anticorrupción

El Ayuntamiento de Soria suspende a la concejala detenida en una operación anticorrupción
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un fallo eléctrico corta la alta velocidad entre Madrid-Sevilla y paraliza el Cercanías de la capital andaluza

Un fallo eléctrico corta la alta velocidad entre Madrid-Sevilla y paraliza el Cercanías de la capital andaluza

El Ayuntamiento de Soria suspende a la concejala detenida en una operación anticorrupción

Sánchez comparece al fin en el Congreso para responder por la catarata de casos de corrupción que apuntan al PSOE y al Gobierno y encajando todavía la condena a Ábalos

Felipe González avala la condena a Ábalos y recuerda, sobre las críticas a Aldama, que el PSOE “ha incentivado, premiado e incluso indultado” a delatores de corrupción

Quién es Rodolfo Reyes, el empresario venezolano cuyo teléfono se ha convertido en la prueba clave contra Zapatero en la investigación de Plus Ultra

ECONOMÍA

Esto dice la ley sobre qué hacer si se rompe el aire acondicionado en el piso de alquiler durante la ola de calor

Esto dice la ley sobre qué hacer si se rompe el aire acondicionado en el piso de alquiler durante la ola de calor

El calor extremo pone en riesgo las cosechas de maíz y trigo de Francia, lo que afectaría al precio de los cereales en Europa

Alemania se encamina a reformar el sistema de pensiones: aumento en la edad de jubilación e inversiones en activos como complemento

Amor en el trabajo: por qué las empresas en España no pueden intervenir en las relaciones sentimentales entre sus empleados

David Jiménez, abogado: “Si no tienes hecho el testamento, en la mayor parte de España las herencias se reparten por tercios”

DEPORTES

El histórico récord de Cristiano Ronaldo, sus dos goles y la manita de Portugal ante Uzbekistán en el Mundial, en vídeo

El histórico récord de Cristiano Ronaldo, sus dos goles y la manita de Portugal ante Uzbekistán en el Mundial, en vídeo

El Atlético de Madrid ataca al Barça por el caso Julián Álvarez y adelanta que presentará una denuncia: “Nos faltan al respeto. Creen que pueden ningunearnos”

Gaethje sigue cargando contra Topuria: “Habría sido tremendamente irrespetuoso si me hubiera vencido en la Casa Blanca”

Elliot Anderson, el jugador por el que sus profesores apostaron que jugaría con Inglaterra y ahora es el ‘ojito derecho’ de Tuchel en el Mundial

Harry Kane, el niño al que echaron por gordo y que está a un gol de hacer historia con Inglaterra