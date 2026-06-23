El encuentro número cien de Scaloni en Argentina, a la vista

Santiago Carbone

Kansas City (Estados Unidos), 23 jun (EFE).- El partido número cien de Lionel Scaloni como seleccionador de Argentina ya aparece a la vista: será el encuentro que la Albiceleste disputará por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.

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Campeón del mundo, ganador de la Copa América en dos ocasiones y de la Copa de Campeones UEFA-Conmebol en una, el director técnico entró en la historia grande del fútbol y va por más.

Días atrás, tras su estreno en el Mundial con victoria por 3-0 sobre Argelia, la Asociación del Fútbol argentino celebró los 97 partidos de Scaloni con la selección y apuntó que la firma del entrenador nacido en Pujato "implica historia viva".

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También recordó que el director técnico "encabezó la mayor racha invicta de la historia del seleccionado argentino con 36 partidos".

La victoria de Argentina por 2-0 sobre Austria en el encuentro de este lunes selló el boleto de la Albiceleste a la próxima ronda del Mundial como líder del Grupo J.

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En el marco de los dieciseisavos de final, el 3 de julio se medirá en Miami con el segundo del Grupo H, integrado por España, Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.

Este será el partido número cien de Scaloni como entrenador de la Albiceleste, tras haber sumado el 98 en la victoria frente a los europeos y cuando sumará el 99 en el duelo frente a Jordania que cerrará la fase de grupos.

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- Estos son diez encuentros que marcaron la carrera de Scaloni como seleccionador de Argentina:

El 8 de septiembre de 2018, Scaloni se estrenó como director técnico de Argentina. La Albiceleste venció por 3-0 a Guatemala en un amistoso con tantos de Gonzalo Martínez, Giovanni Lo Celso y Giovanni Simeone.

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El 21 de marzo de 2019, la Albiceleste cayó por 1-3 frente a Venezuela en un encuentro amistoso que marcó la vuelta a la selección de Lionel Messi. El capitán había jugado por última vez con Argentina en el Mundial de Rusia.

El 6 de julio de 2019, Argentina venció por 2-1 a Chile con tantos de Sergio Agüero y Paulo Dybala y de esa forma acabó tercera en la Copa América. La revancha no tardó en llegar e hizo a la Albiceleste la máxima ganadora del certamen.

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El 8 de octubre de 2020, en el comienzo de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Qatar 2022, Argentina derrotó por 1-0 a Ecuador. Leo Messi marcó el único tanto del duelo que inició el camino.

El 10 de julio de 2021, Argentina se consagró campeón de América luego de 28 años sin hacerlo. Fue al vencer por 1-0 a Brasil en la final gracias a un tanto de Ángel Di María.

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El 1 de junio de 2022, la Albiceleste conquistó la Copa de Campeones UEFA-Conmebol tras golear por 3-0 a Italia en la final. Los goles fueron anotados por Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala.

El 13 de diciembre de 2022, Argentina retornó a una final del mundo. Fue tras vencer en semifinales por 3-0 a Croacia con dos goles de Julián Álvarez y uno de Leo Messi.

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El 18 de diciembre de 2022, Argentina se consagró campeón mundial tras vencer en la final a Francia por penaltis y de esa forma conseguir su tercer título tras los logrados en 1978 y 1986. Leo Messi en dos oportunidades y Di María marcaron en el empate a tres, mientras que el capitán, Dybala, Leandro Paredes y Gonzalo Montiel anotaron en la tanda de penaltis.

El 14 de julio de 2024, Argentina fue nuevamente campeón de América y de esa forma se convirtió en el equipo más ganador en la historia del torneo con 16 conquistas. Venció por 1-0 a Colombia en la final gracias a un tanto de Lautaro Martínez.

El 16 de junio de 2026, la Albiceleste comenzó a disputar una nueva Copa del Mundo. En su estreno goleó por 3-0 a Argelia con una impresionante actuación de Messi, autor de un triplete. EFE