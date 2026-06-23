82-101. El Mónaco vence a domicilio al París y se alza con su tercer título de liga

Redacción Deportes, 23 jun (EFE).- El Mónaco se proclamó este lunes campeón de la LNB francesa por tercera vez de su historia, tras los éxitos de 2023 y 2024, al vencer a domicilio (92-101) al París Basketball, vigente campeón, en el quinto partido de una final en la que ambos conjuntos se enfrentaron por tercer año consecutivo.

El duelo decisivo arrancó con dos triples de Sebastian Herrera y Nadir Hifi para dar la primera ventaja a los locales, si bien los pupilos de Manuchar Markoishvili reaccionaron con un parcial de 2-11 que devolvió la igualdad a un primer cuarto que Makoundou, con sus diez puntos, acabó decantando del lado de los monegascos (24-27).

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El equilibrio entre el París y el Mónaco se convirtió en la tónica dominante también durante el segundo acto. Tanto fue así que, tras firmar un 28-28 en anotación, ambos conjuntos mandaron la final al descanso con un ajustado 52-55 que dejó el partido muy abierto de cara al segundo tiempo.

Tras el intermedio, el París tomó la delantera gracias a un parcial de 13-6 que el cuadro que dirige el joven alemán Julius Thomas supo gestionar para neutralizar los 21 puntos de Blossomgame y cerrar la tercera manga ocho arriba, su máxima ventaja del encuentro (81-73).

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A pesar de verse por detrás en el marcador, el Mónaco no se desconectó, metió una marcha más y, con un demoledor parcial de 12-0, logró recuperar el mando nada más iniciarse el último cuarto. En adelante, los de Markoishvili consolidaron su juego para imponerse con superioridad en el último asalto y proclamarse campeones de liga.

El combinado del Principado estuvo liderado por el ala-pívot estadounidense Jaron Blossomgame, que anotó 27 puntos, y secundado por los franceses Juhann Begarin (18 puntos, 9 rebotes y 2 asistencias) y Yoan Makoundou (14, 3 y 1). Por su parte, el francés Elie Okobo batió el récord de asistencias en las finales de la liga francesa tras repartir un total de 15. EFE

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