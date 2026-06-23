Espana agencias

El Albacete presenta un documental sobre la Copa del Rey, en la que eliminó al Real Madrid

Guardar
Google icon

Albacete, 23 jun (EFE).- El Albacete Balompie proyectará, en unos cines de Albacete, un documental para sus seguidores que resume, en 72 minutos y a través del formato documental, la histórica trayectoria del equipo blanco en Copa del Rey en la última temporada, en la que eliminó al Real Madrid.

La escuadra albaceteña fue capaz de eliminar a dos equipos de Primera división, el Celta de Vigo y el conjunto merengue -en dieciseisavos y octavos de final, respectivamente- y cayó en cuartos de final frente al Barcelona, con el que perdió 1-2.

PUBLICIDAD

Más allá de recordar con imágenes lo que se vio en el campo, este producto audiovisual, elaborado por el departamento de comunicación del club manchego, cuenta “algunas anécdotas y lo que no se vio de esta histórica experiencia”, como ha relatado a EFE Jesús Hernández, director de comunicación del Albacete.

“En el documental contamos cómo Jefté, el día del primer partido ante el UD San Fernando, se levantó a las siete y media de la mañana para bañarse en las playas de Canarias porque los canarios dicen que así se quita el mal rollo y justo ese día marcó el primer gol del partido”, ha expuesto como ejemplo.

PUBLICIDAD

Según Hernández, el documental “desvela todos los secretos y curiosidades de todo este hito" y entre los testimonios se encuentran hosteleros que cuentan lo que supuso para la ciudad la victoria frente al Real Madrid o el de un americano que se compró la camiseta del Albacete.

Incluso se relata una charla entre el consejero delegado del club blanco, Víctor Varela, y Jefté, autor del doblete que eliminó al conjunto merengue del torneo del K.O.

Aunque la primera intención del club no era llevarlo al cine, su larga duración llevó al Albacete a tener "un detalle con la afición, acercarnos a los seguidores y que pudieran disfrutar de un estreno así en directo".

El documental se emitirá este miércoles, a las 12:30 horas, en los Cines Odeón, ubicados en el centro de Albacete, y los seguidores que podrán verlo, de manera gratuita, lo harán tras haber sido elegidos en un sorteo realizado por la propia institución albacetense. EFE

jml/pac/arh

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno desdeña la reforma del PP sobre el control a los ministros en el Congreso: "¡Qué pobreza de oposición!"

El Gobierno desdeña la reforma del PP sobre el control a los ministros en el Congreso: "¡Qué pobreza de oposición!"

Bogdanovic se disculpa por decir que los futbolistas negros pierden antes la concentración

Infobae

Unai Sabroso, extremo canterano del Rayo, nuevo fichaje del Córdoba

Infobae

Rego reprocha a Canarias que rechace el fin de la contigencia migratoria: Está en la ley

Infobae

Declarado culpable de asesinato el hombre que mató a su mujer embarazada en Toledo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

‘El Bigotes’, condenado en la Gürtel, aconseja a los acusados de corrupción que colaboren con la Justicia: “Yo no lo hice y fui un gilipollas como la copa de un pino”

‘El Bigotes’, condenado en la Gürtel, aconseja a los acusados de corrupción que colaboren con la Justicia: “Yo no lo hice y fui un gilipollas como la copa de un pino”

Leire gestionaba la “vía Santos”: la UCO involucra a Cerdán en reuniones para gestionar el rescate de Tubos Reunidos

Sara Aagesen se opuso al rescate de Tubos Reunidos por razones ecológicas y forzó una segunda votación, según la UCO

La Guardia Civil detiene a seis personas tras registrar el Ayuntamiento de Soria (PSOE) por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales

El abogado de Zapatero pide al juez anular dos pruebas clave en el caso ‘Plus Ultra’: su disco duro y el teléfono móvil de Rodolfo Reyes que envió Estados Unidos

ECONOMÍA

David Jiménez, abogado: “Si no tienes hecho el testamento, en la mayor parte de España las herencias se reparten por tercios”

David Jiménez, abogado: “Si no tienes hecho el testamento, en la mayor parte de España las herencias se reparten por tercios”

España no construye nuevas viviendas ni consigue vender las 455.000 vacías desde 2024: el stock se concentra en Madrid y la costa levantina

Los bomberos forestales alertan de un verano de alto riesgo de incendios por la falta de prevención: “Nos estamos jugando otra tragedia”

Sumar pone al Banco de España contra las cuerdas y amenaza con denunciarlo por ocultar las ganancias de la banca

El hantavirus ‘contagia’ la temporada alta de los cruceros en España: pierden un 12% de viajeros entre abril y mayo

DEPORTES

Entre 300 y 350 millones de euros: lo que le puede costar al FC Barcelona intentar ‘robar’ a Julián Álvarez al Atlético de Madrid

Entre 300 y 350 millones de euros: lo que le puede costar al FC Barcelona intentar ‘robar’ a Julián Álvarez al Atlético de Madrid

Al Atlético de Madrid le estalla en la cara la estrategia que usó para fichar a Julián Álvarez y que ahora está utilizando el FC Barcelona

Así es el protocolo de la selección española contra las tormentas de Estados Unidos que ya han tenido que poner en práctica

Thomas Tuchel carga contra las pausas de hidratación: “Dividen el partido en cuatro cuartos y lo alteran más de lo que pensaba”.

Esta es la norma de la FIFA que permite al Atlético de Madrid denunciar al FC Barcelona por el ‘caso Julián Álvarez’