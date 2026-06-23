El Albacete presenta un documental sobre la Copa del Rey, en la que eliminó al Real Madrid

Albacete, 23 jun (EFE).- El Albacete Balompie proyectará, en unos cines de Albacete, un documental para sus seguidores que resume, en 72 minutos y a través del formato documental, la histórica trayectoria del equipo blanco en Copa del Rey en la última temporada, en la que eliminó al Real Madrid.

La escuadra albaceteña fue capaz de eliminar a dos equipos de Primera división, el Celta de Vigo y el conjunto merengue -en dieciseisavos y octavos de final, respectivamente- y cayó en cuartos de final frente al Barcelona, con el que perdió 1-2.

PUBLICIDAD

Más allá de recordar con imágenes lo que se vio en el campo, este producto audiovisual, elaborado por el departamento de comunicación del club manchego, cuenta “algunas anécdotas y lo que no se vio de esta histórica experiencia”, como ha relatado a EFE Jesús Hernández, director de comunicación del Albacete.

“En el documental contamos cómo Jefté, el día del primer partido ante el UD San Fernando, se levantó a las siete y media de la mañana para bañarse en las playas de Canarias porque los canarios dicen que así se quita el mal rollo y justo ese día marcó el primer gol del partido”, ha expuesto como ejemplo.

PUBLICIDAD

Según Hernández, el documental “desvela todos los secretos y curiosidades de todo este hito" y entre los testimonios se encuentran hosteleros que cuentan lo que supuso para la ciudad la victoria frente al Real Madrid o el de un americano que se compró la camiseta del Albacete.

Incluso se relata una charla entre el consejero delegado del club blanco, Víctor Varela, y Jefté, autor del doblete que eliminó al conjunto merengue del torneo del K.O.

PUBLICIDAD

Aunque la primera intención del club no era llevarlo al cine, su larga duración llevó al Albacete a tener "un detalle con la afición, acercarnos a los seguidores y que pudieran disfrutar de un estreno así en directo".

El documental se emitirá este miércoles, a las 12:30 horas, en los Cines Odeón, ubicados en el centro de Albacete, y los seguidores que podrán verlo, de manera gratuita, lo harán tras haber sido elegidos en un sorteo realizado por la propia institución albacetense. EFE

PUBLICIDAD

jml/pac/arh